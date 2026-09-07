Adolescente de 15 anos pula de carro em movimento durante sequestro no Rio

Após saltar do veículo na pista, estudante correu em busca de abrigo em um condomínio próximo para se proteger do suspeito - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma jovem conseguiu escapar de um sequestro na noite de sexta-feira (4/9), na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo apuração da TV Globo, a jovem, de 15 anos, foi abordada enquanto voltava da escola e acabou sendo levada para dentro do carro de um homem que ameaçou estar armado.

Para fugir, ela aproveitou um momento de distração do criminoso e saltou do veículo ainda em movimento.

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A abordagem aconteceu por volta das 19h40, na Rua Dona Romana, no Engenho Novo. De acordo com o relato, o homem estava em um carro com vidros fumê quando se aproximou da adolescente e anunciou o que ela inicialmente acreditou ser um assalto.



Diante da ameaça, a jovem entregou o celular ao suspeito. Em seguida, porém, foi puxada para dentro do automóvel. O homem assumiu a direção e deixou o local com a adolescente no banco da frente.

Conforme reportado pela emissora, a fuga da menina ocorreu pouco depois, quando ela percebeu uma oportunidade para escapar. A jovem abriu a porta e se jogou do carro em movimento, caindo no asfalto e se machucando.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que um veículo que seguia logo atrás precisou frear bruscamente para evitar atropelar a adolescente. Depois de conseguir se levantar, ela correu até um condomínio e entrou no local para se proteger.

O criminoso conseguiu fugir e levou a bolsa da jovem.

Ao Correio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o boletim de ocorrência foi registardo na 23ª DP (Méier). A corporação também afirmou que as imagens de segurança serão analisadas e que as devidas diligências serão tomadas.

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