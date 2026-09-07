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RIO DE JANEIRO

Adolescente de 15 anos pula de carro em movimento durante sequestro no Rio

Jovem foi abordada ao voltar da escola e conseguiu fugir antes que o criminoso deixasse o local

Após saltar do veículo na pista, estudante correu em busca de abrigo em um condomínio próximo para se proteger do suspeito - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Após saltar do veículo na pista, estudante correu em busca de abrigo em um condomínio próximo para se proteger do suspeito - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma jovem conseguiu escapar de um sequestro na noite de sexta-feira (4/9), na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo apuração da TV Globo, a jovem, de 15 anos, foi abordada enquanto voltava da escola e acabou sendo levada para dentro do carro de um homem que ameaçou estar armado.

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Para fugir, ela aproveitou um momento de distração do criminoso e saltou do veículo ainda em movimento.

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A abordagem aconteceu por volta das 19h40, na Rua Dona Romana, no Engenho Novo. De acordo com o relato, o homem estava em um carro com vidros fumê quando se aproximou da adolescente e anunciou o que ela inicialmente acreditou ser um assalto.

Diante da ameaça, a jovem entregou o celular ao suspeito. Em seguida, porém, foi puxada para dentro do automóvel. O homem assumiu a direção e deixou o local com a adolescente no banco da frente.

Conforme reportado pela emissora, a fuga da menina ocorreu pouco depois, quando ela percebeu uma oportunidade para escapar. A jovem abriu a porta e se jogou do carro em movimento, caindo no asfalto e se machucando.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que um veículo que seguia logo atrás precisou frear bruscamente para evitar atropelar a adolescente. Depois de conseguir se levantar, ela correu até um condomínio e entrou no local para se proteger.

O criminoso conseguiu fugir e levou a bolsa da jovem.

Ao Correio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o boletim de ocorrência foi registardo na 23ª DP (Méier). A corporação também afirmou que as imagens de segurança serão analisadas e que as devidas diligências serão tomadas. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/09/2026 16:15
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