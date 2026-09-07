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CRISE INSTITUCIONAL

7 de Setembro: direita usa atos pelo Brasil para criticar Lula e STF

Manifestações em São Paulo, Brasília, Goiânia, BH e Rio reuniram candidatos à Presidência e aliados de Jair Bolsonaro

Na Avenida Paulista, Flávio Bolsonaro (PL) defendeu que o Judiciário seja preservado da atuação de Alexandre de Moraes - (crédito: AFP)
Na Avenida Paulista, Flávio Bolsonaro (PL) defendeu que o Judiciário seja preservado da atuação de Alexandre de Moraes - (crédito: AFP)

As comemorações da Independência do Brasil foram acompanhadas, nesta segunda-feira (7/9), por manifestações de grupos e lideranças da direita em diferentes cidades do país. Em São Paulo, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, atos reuniram candidatos, parlamentares e apoiadores em mobilizações marcadas por críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 

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São Paulo

Na Avenida Paulista, em São Paulo, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) participou de um ato em frente ao Parque Trianon ao lado de aliados. O grupo entoou mensagens contra Lula e contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

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Durante o discurso, Flávio Bolsonaro defendeu que o Judiciário seja preservado da atuação individual de ministros e citou diretamente Alexandre de Moraes. A declaração veio acompanhada de uma crítica aos eleitores de Lula.

“Temos que proteger o STF de Alexandre de Moraes, o STF não é Alexandre de Moraes, o Judiciário não é Alexandre de Moraes”

Na mesma fala, o candidato também defendeu a ideia de que o voto em Lula representa, na prática, apoio ao ministro do Supremo.

"Quem vota em Lula está votando em Alexandre de Moraes".

O ato também contou com referências aos Estados Unidos. Entre os elementos exibidos, estava um boneco inflável que representava o presidente Donald Trump e segurava um pixuleco do presidente Lula, caracterizado como presidiário, em uma representação de submissão.

Supporters of Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro, of the Liberal Party (PL), take part in a rally during the Independence Day parade at Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, on September 7, 2026. Brazil will hold a presidential election on October 4, 2026. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Manifestantes exibiram faixas em inglês para criticar o cenário político (foto: AFP)

A manifestação também foi marcada pela presença de diversas bandeiras dos Estados Unidos. Além disso, participantes carregavam cartazes em inglês com a frase “the world knows what’s happening in Brasil” (o mundo sabe o que está acontecendo no Brasil).

Brasília

Em Brasília, centenas de manifestantes participaram de atos com pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes e críticas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). As manifestações tiveram a participação de parlamentares, lideranças políticas e religiosas.

 

"Luta por liberdade", diz Sebastião Coelho durante ato em frente ao Banco Central
Ato em Brasília contou com a presença do senador Eduardo Girão (foto: Davi Cruz CB/D.A Press)

Uma das mobilizações ocorreu em frente ao Banco Central e foi convocada pelo ex-desembargador Sebastião Coelho, candidato ao Senado pelo Distrito Federal. O senador licenciado Eduardo Girão (Novo-CE), que integra a chapa de Romeu Zema na disputa presidencial, também participou do ato.

Goiás

Em Goiânia, o ex-governador de Goiás e candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) participou do desfile cívico em comemoração ao 7 de Setembro. Durante o evento, ele afirmou que os brasileiros não teriam motivos para celebrar a Independência diante da situação atual do país.

Caiado direcionou críticas a Lula e questionou a capacidade do presidente de defender a soberania nacional. Entre as acusações feitas pelo candidato, estão a de que o governo teria "entregou o Brasil à facções criminosas" e a afirmação de que Lula "não tem autoridade moral".

Ronaldo Caiado 7 de setembro
Em Goiânia, Ronaldo Caiado questionou a soberania nacional no 7 de Setembro e prometeu indicar quatro mulheres ao Supremo Tribunal Federal caso seja eleito (foto: Reprodução/Instagram/Ronaldo Caiado)

Ao falar sobre a data, Caiado questionou a independência dos brasileiros em diferentes regiões do país e apresentou a própria candidatura como alternativa para o cenário que criticou.

"Sete de Setembro é para comemorar a Independência, o povo brasileiro não pode comemorar. Onde é que está a independência desse povo no Brasil? [...] Onde é que está a independência do cidadão que mora no Ceará? Que mora hoje no morro do Borel, no Alemão? Onde é que está a independência dessas pessoas? É isso que eu vou devolver ao Brasil".

O candidato também voltou a defender a indicação de quatro mulheres para o Supremo Tribunal Federal, proposta que classificou como um "compromisso que coloquei com o país".

Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se concentraram na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital mineira. A manifestação teve como alvos principais Lula e Alexandre de Moraes.

Na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, apoiadores de Jair Bolsonaro concentraram as manifestações do 7 de Setembro em críticas ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes
Na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, apoiadores de Jair Bolsonaro concentraram as manifestações do 7 de Setembro em críticas ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes (foto: Reprodução/X)

Participaram do ato os candidatos ao governo de Minas Gerais Flávio Roscoe (PL) e Cleitinho Azevedo.

O candidato ao Senado Carlos Viana (PSD), que havia sido convidado para participar da manifestação, não compareceu.

Cleitinho esteve presente em manifestação realizada na capital mineira
Cleitinho esteve presente em manifestação realizada na capital mineira (foto: Reprodução/Instagram/Cleitinho)

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o escritor e candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) reuniu apoiadores na praia de Copacabana. O ato teve como uma das pautas a defesa da independência do Supremo em meio à crise envolvendo a Corte.

No Rio de Janeiro, o candidato à Presidência Augusto Cury reuniu apoiadores em Copacabana para cobrar transparência em investigações
No Rio de Janeiro, o candidato à Presidência Augusto Cury reuniu apoiadores em Copacabana para cobrar transparência em investigações (foto: Reprodução/X)

Depois do discurso, Cury afirmou que sua posição não era direcionada especificamente a nenhum ministro e defendeu transparência nas investigações.

Mais candidatos em São Paulo

Antes do ato principal na Paulista, o candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) também esteve na avenida. O partido dele compartilhou espaço com o PL, com distribuição de bandeiras e santinhos das duas legendas.

Questionado por jornalistas, Zema direcionou críticas aos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, aos quais se referiu como uma "turminha". O candidato afirmou que os quatro ministros fariam parte de um mesmo grupo interessado na manutenção do cenário atual.

Zema também disse que pretende conversar com a ministra Cármen Lúcia sobre sua atuação e afirmou esperar que a posição dela seja guiada pela consciência, e não pelo que classificou como "espírito corporativista".

Saiba Mais

  • Supporters of Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro, of the Liberal Party (PL), take part in a rally during the Independence Day parade at Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, on September 7, 2026. Brazil will hold a presidential election on October 4, 2026. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
    Manifestantes exibiram faixas em inglês para criticar o cenário político Foto: AFP
  • Na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, apoiadores de Jair Bolsonaro concentraram as manifestações do 7 de Setembro em críticas ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes
    Na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, apoiadores de Jair Bolsonaro concentraram as manifestações do 7 de Setembro em críticas ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes Foto: Reprodução/X
  • No Rio de Janeiro, o candidato à Presidência Augusto Cury reuniu apoiadores em Copacabana para cobrar transparência em investigações
    No Rio de Janeiro, o candidato à Presidência Augusto Cury reuniu apoiadores em Copacabana para cobrar transparência em investigações Foto: Reprodução/X
  • Ronaldo Caiado 7 de setembro
    Em Goiânia, Ronaldo Caiado questionou a soberania nacional no 7 de Setembro e prometeu indicar quatro mulheres ao Supremo Tribunal Federal caso seja eleito Foto: Reprodução/Instagram/Ronaldo Caiado
  • Ato em Brasília contou com a presença do senador Eduardo Girão Foto: Davi Cruz CB/D.A Press
  • Cleitinho esteve presente em manifestação realizada na capital mineira
    Cleitinho esteve presente em manifestação realizada na capital mineira Foto: Reprodução/Instagram/Cleitinho
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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

Por Letícia Passos
postado em 07/09/2026 19:22
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