7 de Setembro: direita usa atos pelo Brasil para criticar Lula e STF

As comemorações da Independência do Brasil foram acompanhadas, nesta segunda-feira (7/9), por manifestações de grupos e lideranças da direita em diferentes cidades do país. Em São Paulo, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, atos reuniram candidatos, parlamentares e apoiadores em mobilizações marcadas por críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
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São Paulo
Na Avenida Paulista, em São Paulo, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) participou de um ato em frente ao Parque Trianon ao lado de aliados. O grupo entoou mensagens contra Lula e contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.
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Durante o discurso, Flávio Bolsonaro defendeu que o Judiciário seja preservado da atuação individual de ministros e citou diretamente Alexandre de Moraes. A declaração veio acompanhada de uma crítica aos eleitores de Lula.
“Temos que proteger o STF de Alexandre de Moraes, o STF não é Alexandre de Moraes, o Judiciário não é Alexandre de Moraes”
Na mesma fala, o candidato também defendeu a ideia de que o voto em Lula representa, na prática, apoio ao ministro do Supremo.
"Quem vota em Lula está votando em Alexandre de Moraes".
O ato também contou com referências aos Estados Unidos. Entre os elementos exibidos, estava um boneco inflável que representava o presidente Donald Trump e segurava um pixuleco do presidente Lula, caracterizado como presidiário, em uma representação de submissão.
A manifestação também foi marcada pela presença de diversas bandeiras dos Estados Unidos. Além disso, participantes carregavam cartazes em inglês com a frase “the world knows what’s happening in Brasil” (o mundo sabe o que está acontecendo no Brasil).
Brasília
Em Brasília, centenas de manifestantes participaram de atos com pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes e críticas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). As manifestações tiveram a participação de parlamentares, lideranças políticas e religiosas.
Uma das mobilizações ocorreu em frente ao Banco Central e foi convocada pelo ex-desembargador Sebastião Coelho, candidato ao Senado pelo Distrito Federal. O senador licenciado Eduardo Girão (Novo-CE), que integra a chapa de Romeu Zema na disputa presidencial, também participou do ato.
Goiás
Em Goiânia, o ex-governador de Goiás e candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) participou do desfile cívico em comemoração ao 7 de Setembro. Durante o evento, ele afirmou que os brasileiros não teriam motivos para celebrar a Independência diante da situação atual do país.
Caiado direcionou críticas a Lula e questionou a capacidade do presidente de defender a soberania nacional. Entre as acusações feitas pelo candidato, estão a de que o governo teria "entregou o Brasil à facções criminosas" e a afirmação de que Lula "não tem autoridade moral".
Ao falar sobre a data, Caiado questionou a independência dos brasileiros em diferentes regiões do país e apresentou a própria candidatura como alternativa para o cenário que criticou.
"Sete de Setembro é para comemorar a Independência, o povo brasileiro não pode comemorar. Onde é que está a independência desse povo no Brasil? [...] Onde é que está a independência do cidadão que mora no Ceará? Que mora hoje no morro do Borel, no Alemão? Onde é que está a independência dessas pessoas? É isso que eu vou devolver ao Brasil".
O candidato também voltou a defender a indicação de quatro mulheres para o Supremo Tribunal Federal, proposta que classificou como um "compromisso que coloquei com o país".
Belo Horizonte
Em Belo Horizonte, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se concentraram na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital mineira. A manifestação teve como alvos principais Lula e Alexandre de Moraes.
Participaram do ato os candidatos ao governo de Minas Gerais Flávio Roscoe (PL) e Cleitinho Azevedo.
O candidato ao Senado Carlos Viana (PSD), que havia sido convidado para participar da manifestação, não compareceu.
Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, o escritor e candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) reuniu apoiadores na praia de Copacabana. O ato teve como uma das pautas a defesa da independência do Supremo em meio à crise envolvendo a Corte.
Depois do discurso, Cury afirmou que sua posição não era direcionada especificamente a nenhum ministro e defendeu transparência nas investigações.
Mais candidatos em São Paulo
Antes do ato principal na Paulista, o candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) também esteve na avenida. O partido dele compartilhou espaço com o PL, com distribuição de bandeiras e santinhos das duas legendas.
Questionado por jornalistas, Zema direcionou críticas aos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, aos quais se referiu como uma "turminha". O candidato afirmou que os quatro ministros fariam parte de um mesmo grupo interessado na manutenção do cenário atual.
Zema também disse que pretende conversar com a ministra Cármen Lúcia sobre sua atuação e afirmou esperar que a posição dela seja guiada pela consciência, e não pelo que classificou como "espírito corporativista".