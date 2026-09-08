Percarbonato de sódio: o guia do tira-manchas ecológico que viralizou

Além das roupas, o percarbonato pode ser aplicado em superfícies como azulejos e rejuntes - (crédito: Reprodução)

O percarbonato de sódio ganhou destaque nas redes por sua capacidade de remover manchas e sujeiras difíceis. O composto funciona como alvejante e tira-manchas ao liberar oxigênio ativo quando entra em contato com a água, tornando-se um aliado em diversas tarefas domésticas.

Um dos seus diferenciais é a composição livre de cloro, perfumes e corantes. Por ser biodegradável, o produto se decompõe em água, oxigênio e carbonato de sódio, sem deixar resíduos agressivos no meio ambiente. Sua versatilidade permite o uso em roupas brancas, coloridas e superfícies como azulejos, rejuntes e plásticos.

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Rafael Alves dos Santos, especialista em limpeza da rede de produtos Ecoville, orienta a leitura do rótulo antes do uso. “É importante verificar para quais finalidades ele é indicado, como deve ser aplicado e quais cuidados precisam ser observados. A quantidade, o tempo de contato e o tipo de material precisam ser considerados”, explica.

Do guarda-roupa à cozinha: onde usar o percarbonato

Na lavanderia, o produto é eficaz no tratamento de roupas brancas e coloridas, especialmente em peças com manchas difíceis e em panos de prato engordurados. Para melhores resultados, a recomendação é deixar as peças de molho por pelo menos três horas em uma solução com duas colheres de sopa de percarbonato para cada litro de água quente. Após o molho, a lavagem pode seguir normalmente na máquina.

“O percarbonato é especialmente interessante quando o objetivo é tratar sujidades como sangue, vinho, suor e gordura. Mas é importante sempre verificar a etiqueta da roupa e as recomendações do fabricante antes da aplicação”, orienta Rafael.

Além das roupas, o percarbonato pode ser aplicado em superfícies como azulejos e rejuntes. Nesses casos, é fundamental verificar se o material é compatível com o produto e seguir as orientações de aplicação.

O que não fazer com o percarbonato?

Um dos principais cuidados é evitar misturas improvisadas com outros produtos de limpeza. O excesso de percarbonato também não garante maior eficiência e pode aumentar o risco de danos ao material e à saúde.

“Não é necessário criar receitas ou aumentar a quantidade do produto para tentar obter um resultado mais potente. O percarbonato já possui uma finalidade específica e deve ser utilizado conforme as orientações”, detalha o especialista.

Outra recomendação é não aplicar o produto em materiais sem antes verificar a compatibilidade. Também não se deve deixar a solução em contato com tecidos ou superfícies por mais tempo do que o indicado. Em caso de dúvida, a sugestão é testar em uma pequena área antes da aplicação completa.

“O consumidor não precisa deixar de usar o percarbonato, pelo contrário, é um produto eficiente e versátil quando aplicado corretamente. A chave está em conhecer a finalidade, respeitar as quantidades indicadas e entender as características do material que será tratado”, finaliza Rafael.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.