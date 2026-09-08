Cuidar do coração exige mudanças radicais? Veja 6 hábitos que fazem diferença no dia a dia

Os cuidados com a saúde cardiovascular começam nas escolhas simples que fazemos todos os dias (Imagem: pics five | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Muitas vezes, a preocupação com o coração surge apenas quando um exame apresenta alguma alteração, a pressão sobe ou o corpo dá algum sinal de alerta. No entanto, os cuidados com a saúde cardiovascular começam bem antes e passam por escolhas feitas diariamente, como praticar atividade física, manter uma alimentação equilibrada, dormir bem, administrar o estresse e acompanhar a própria saúde.

A atividade física é parte fundamental desse cuidado. A Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere que adultos façam entre 150 e 300 minutos de atividade aeróbica moderada por semana (ou o equivalente em exercícios mais intensos), além de fortalecer os músculos pelo menos dois dias na semana. A OMS também lembra que qualquer movimento é melhor do que nenhum e que ficar muito tempo parado aumenta, e muito, o risco de problemas no coração.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para Nelson Lins, especialista em wellness, empresário e fundador da Selfit e da Face Doctor, a maior barreira da prevenção não é a falta de informação, mas sim colocar o conhecimento em prática sem neuras. “Cuidar da saúde não deveria ser um plano de emergência para quando surge um problema. O segredo é criar uma rotina que você consiga sustentar de verdade. Não adianta nada fazer tudo perfeito por duas semanas e depois abandonar tudo. O coração gosta é de consistência, de hábitos reais que encaixam na vida de verdade”, pontua.

Abaixo, Nelson Lins compartilha caminhos práticos para você cuidar melhor do seu coração. Confira:

1. Enxergue o exercício como um ato de cuidado, não como obrigação estética

Para Nelson Lins, mudar a relação com a atividade física é o primeiro passo para incorporá-la à rotina de forma mais leve e sustentável. “A gente ainda associa muito o treino à aparência, mas o impacto no corpo vai muito além disso. Quando você se movimenta com frequência, ganha fôlego, controla a pressão, o peso e protege o coração. O ponto de partida é escolher algo que te dê prazer e consiga fazer parte da sua rotina”, sugere.

Ele lembra que ninguém precisa viver na academia para ter resultados. Caminhar, subir escadas, pedalar, nadar ou fazer musculação são ótimas formas de sair do sedentarismo. Como reforça a OMS, todo movimento conta e quem está parado pode começar aos poucos, no próprio ritmo.

2. Em vez de esperar pelo tempo livre, abra espaço na agenda

Mais do que encontrar algumas horas disponíveis, o especialista em wellness defende que a atividade física seja encarada como um compromisso que merece espaço na programação diária. “Falta de tempo é a desculpa mais comum, mas quase sempre é uma questão de prioridade. Se a gente consegue marcar uma reunião importante na agenda, também pode reservar meia hora para cuidar da saúde”, comenta.

A dica é ser realista. Se o dia é corrido, você pode dividir os exercícios ao longo da jornada em vez de tentar arrumar duas horas seguidas. O importante é criar regularidade e fazer do movimento algo natural do seu dia.

3. Passe menos tempo parado ao longo do dia

Não adianta focar só na hora do treino se o resto do dia for totalmente estático. “A pessoa treina uma hora pela manhã, mas passa as outras nove horas sentada na cadeira. Precisamos olhar para o dia como um todo. Levantar para pegar água, caminhar enquanto fala ao telefone e usar mais as escadas são atitudes simples que mudam o jogo”, orienta Nelson Lins.

Mais do que seguir regras rígidas, vale buscar uma relação saudável com a comida (Imagem: New África | Shutterstock)

4. Coma bem sem ser refém de dietas radicais

Na alimentação, a recomendação é priorizar hábitos que possam ser mantidos a longo prazo, sem recorrer a restrições extremas. “Alimentação saudável precisa ser um estilo de vida, não uma punição temporária. O melhor hábito é aquele que você consegue manter mês após mês. Mais vale fazer boas escolhas no dia a dia do que encarar uma dieta maluca por um mês”, aconselha.

Manter o coração saudável também envolve cuidar de taxas como colesterol, glicemia e pressão arterial, pontos que a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) destaca constantemente em suas diretrizes de prevenção.

5. Não ignore o seu sono nem o seu estresse

Saúde do coração vai muito além da musculação ou comer salada. “Se a rotina for marcada por noites mal dormidas, estresse constante e correria sem fim, o corpo cobra a conta. Cuidar do coração também significa saber a hora de desacelerar, descansar e recarregar as energias”, alerta Nelson Lins.

6. Acompanhe seus exames e conheça o seu corpo

Por fim, o acompanhamento da saúde permite identificar possíveis alterações e agir de maneira preventiva, antes que determinados problemas evoluam. “Prevenir é também se conhecer. Acompanhar a pressão, fazer exames de rotina e ter um médico de confiança faz toda a diferença. Várias condições cardíacas avançam sem dar nenhum sinal, então não dá para esperar sentir dor para se cuidar”, reforça.

Para Nelson Lins, o segredo está no equilíbrio entre acompanhamento médico e escolhas diárias. “Não existe uma pílula mágica ou uma mudança única que resolva tudo. É a soma das pequenas atitudes diárias que constrói uma vida saudável. O essencial é dar o primeiro passo e entender que cuidar do coração é um compromisso para a vida toda”, finaliza.

Por Maria Carolina Rossi