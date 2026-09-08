Pai denuncia filho por compartilhar nudes de colega de classe feitos por IA

Imagens foram compartilhadas em grupo de Whatsapp com outros sete estudantes do ensino fundamental - (crédito: Reprodução/ Canva)

O pai de um adolescente de 15 anos registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil contra o próprio filho, em Jaú (SP). De acordo com informações preliminares, o homem foi alertado pela escola em que o jovem estuda sobre o envolvimento do filho em um grupo de Whatsapp para compartilhamento de imagens íntimas falsas de uma colega de classe geradas por Inteligência Artificial (IA).

Após o alerta, o homem, que não teve a identidade revelada, verificou o celular do filho e encontrou indícios do crime. O aparelho e o adolescente foram levados à delegacia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Caso de irmãos desaparecidos no Maranhão ganha apoio da Interpol



O pai também encontrou imagens de uma arma de fogo e munições que teriam sido enviadas por um aluno identificado como namorado da estudante vítima do grupo.

Em entrevista à TV Tem, o homem alertou outros pais. "Posso ter falhado, sim, como pai, de não ter acompanhado nos últimos tempos o celular dele. Porque eu acho que deixo um recado aqui para os pais: jovem de 15 anos não deve ter celular sem acesso. Essa falha eu posso ter tido. Mas a partir do momento que eu tomo conhecimento, eu pego o celular e a senha", afirma.

Além do adolescente, outros sete colegas do 9º ano do Ensino Fundamental foram suspensos na escola. As famílias dos envolvidos e da vítima foram alertadas.

Leia também: Adolescente de 15 anos pula de carro em movimento durante sequestro no Rio



O caso segue sob investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jaú. Os pais da vítima também registraram boletim de ocorrência. O Correio tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas até o momento da publicação desta matéria, não obteve resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.