PM é preso por suspeita de envolvimento na morte da esposa em SP

O policial militar Vinicius Costa Silva, 26 anos, foi preso temporariamente nesta segunda-feira (7/9) por suspeita de envolvimento na morte da esposa, a técnica em radiologia Larissa Morata, 29 anos, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A prisão foi determinada pela Justiça a pedido da investigação.
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Larissa foi encontrada morta, e o caso é tratado pela Polícia Civil como morte suspeita. A principal dúvida da investigação é se ela morreu após um disparo provocado por suicídio ou se foi vítima de homicídio. A conclusão dos exames periciais deve ajudar a esclarecer o que aconteceu.
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Segundo informações do portal g1, em depoimento, Vinicius negou ter matado a esposa e sustentou que Larissa tirou a própria vida. A irmã do policial também apresentou a mesma versão. No entanto, segundo a investigação, os elementos reunidos até o momento fizeram com que a hipótese de homicídio ganhasse força.
No pedido encaminhado à Justiça, a polícia afirmou que a dinâmica da ocorrência ainda precisa ser aprofundada e justificou a necessidade de manter o principal suspeito preso durante o avanço das investigações. “Embora o investigado e sua irmã sustentem a versão de suicídio, os elementos colhidos até o presente momento demonstram que a dinâmica dos fatos demanda aprofundamento urgente e restrição cautelar da liberdade do principal suspeito”, diz o documento.
Ao analisar o pedido, a Justiça considerou que a prisão temporária é necessária para o andamento da apuração. Na decisão, o magistrado apontou a existência de suspeita de que o soldado tenha efetuado o disparo que matou a companheira.
A investigação ainda aguarda os laudos periciais. Os exames poderão esclarecer a causa e a dinâmica da morte e ajudar a confirmar ou afastar a hipótese de homicídio.
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