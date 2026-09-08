Saiba quem são os novos bispos brasileiros nomeados pelo papa Leão XIV

O papa Leão XIV nomeou, nesta terça-feira (8/9), dois novos bispos para dioceses brasileiras. Dom Júlio César Gomes Moreira foi escolhido para comandar a Diocese de Rubiataba-Mozarlândia, em Goiás, enquanto o padre José Paulino Francisco Neto será o novo bispo de Porto Nacional, no Tocantins. As nomeações foram comunicadas pela Nunciatura Apostólica no Brasil.

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Dom Júlio César Gomes Moreira

Dom Júlio César Gomes Moreira (foto: Reprodução/CNBB)

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Natural de Fortaleza (CE), Júlio César Gomes Moreira nasceu em 18 de março de 1972. Antes de seguir a vida religiosa, formou-se em Psicologia pela Universidade de Brasília (UnB), em 1997. Depois, estudou Filosofia e Teologia no Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília Nossa Senhora de Fátima, onde concluiu a formação em 2003. Também se especializou em Análise Existencial e Logoterapia de Viktor Frankl.

Foi ordenado padre em 6 de dezembro de 2003 e passou a atuar na Arquidiocese de Brasília. Ao longo do ministério, foi pároco em Brazlândia, formador e reitor de seminários, além de exercer funções ligadas à formação do clero e à administração da Igreja. Também atuou na Arquidiocese de Goiânia.

Em dezembro de 2020, o papa Francisco o nomeou bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Agora, aos 54 anos, será transferido para a Diocese de Rubiataba-Mozarlândia, que estava sem bispo desde a transferência de dom Francisco Agamenilton Damascena para Luziânia, em 2025.

Padre José Paulino Francisco Neto

Padre José Paulino Francisco Neto (foto: Reprodução/CNBB)

José Paulino Francisco Neto nasceu em Comercinho (MG), em 30 de agosto de 1972. Ordenado padre em 4 de agosto de 2000, faz parte do clero da Diocese de Araçuaí, também em Minas Gerais. Desde 2020, atua como missionário na Arquidiocese de Vitória (ES), onde é vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Vila Velha, e defensor do vínculo no Tribunal Interdiocesano de Vitória.

A formação acadêmica do novo bispo de Porto Nacional é voltada principalmente para a área religiosa e jurídica. Ele estudou Filosofia e Teologia, é bacharel em Teologia e licenciado em Letras. Também tem pós-graduação em Docência e Gestão do Ensino Superior e em Direito Canônico, além de mestrado em Direito Canônico pelo Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica da Argentina.

Ao longo da carreira religiosa, José Paulino foi vigário paroquial, pároco, professor, reitor de seminário, chanceler da diocese, ecônomo e vigário judicial. Também coordenou atividades pastorais e cursos de Teologia para leigos. Entre 2015 e 2017, durante o mestrado, trabalhou em uma paróquia na Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com a nomeação, José Paulino será o sétimo bispo da Diocese de Porto Nacional. Ele sucede dom José Moreira da Silva, cujo pedido de renúncia ao governo da diocese foi aceito por Leão XIV em junho deste ano.



