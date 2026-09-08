Deolane se autodenomina "filha da promessa" e diz que é bem tratada na prisão

A mãe de Deolane Bezerra Santos, Solange Bezerra, compartilhou nesta terça-feira, 8, uma carta escrita pela filha em que ela pede que a família mantenha a calma e afirma estar sendo bem cuidada. No texto manuscrito, Deolane diz que a situação "vai passar" e pede que ninguém fique preocupado.

Deolane está presa preventivamente desde o dia 21 de maio de 2026, quando foi detida em Barueri (SP) durante a Operação Vérnix, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo. Ela foi denunciada e tornou-se ré sob a acusação de praticar crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro para a facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Oi minha mãezinha, passando pra avisar que já estou morrendo de saudades, a visita sem a senhora fica incompleta, sabe né? Preciso da sua opinião, preciso saber como a senhora tá enxergando as coisas, ou seja, preciso da sua sabedoria", escreveu.

Na carta, Deolane também pede que a mãe cuide dos familiares e afirma que está sendo bem tratada. "Mãe, eu fiquei muito preocupada com a senhora, por favor, faça todos os exames, se alimente bem, se cuida, eu não sei o que seria de mim aqui se acontecesse algo com qualquer um de vocês aí fora, então cuidem-se!"

Em outro trecho, ela tenta tranquilizar a família. "Mãezinha, esse pesadelo vai passar, já está chegando ao fim, acredite; "agindo Deus, ninguém impedirá", papai do céu não desampara os seus e nunca os abandona."

Deolane afirma ainda que tem promessas a cumprir e faz referência à própria trajetória. "Eu estou aqui firme na palavra, e acreditando que Deus tem promessas na minha vida, não vai ser uma acusação falsa que irá me destruir, eu sou "filha da promessa" e sabemos que todos os escolhidos de Deus são perseguidos."

Ao final, ela volta a pedir que a mãe cuide da saúde e diz que espera poder retribuir o que recebeu dela. "Estou bem aqui viu, não se preocupe, espero que quando essa carta chegar aí seja pra aliviar o seu coração e para que a senhora saiba que criou uma filha forte como a senhora".

Segundo as investigações, Deolane teria um papel central na estrutura financeira do grupo, utilizando suas contas bancárias e sua projeção pública para mascarar transações de altos valores oriundas de uma transportadora apontada como braço financeiro da facção.

No último mês, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu uma Lamborghini Urus Performante da influenciadora. Avaliada em R$ 4 milhões, o veículo é um dos bens de luxo de Deolane que são alvo de ordem judicial de sequestro e apreensão expedida no âmbito da investigação. A defesa nega qualquer relação com a facção e sustenta que o patrimônio tem origem lícita, proveniente de contratos de publicidade e honorários advocatícios.