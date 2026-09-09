Cirurgião plástico é suspenso após denúncias de pacientes e morte em clínica

Cirurgião Rodrigo Ribeiro Credidio e uma paciente no centro da investigação do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais - (crédito: Reprodução)

O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG) apura a conduta do cirurgião plástico Rodrigo Ribeiro Credidio por meio de sindicâncias já em andamento, que podem evoluir para um processo ético-profissional formal. A investigação do conselho ocorre em paralelo à suspensão judicial determinada nesta terça-feira (8/9) pela Justiça em Belo Horizonte, motivada por uma ação civil pública da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) que reúne denúncias de pelo menos 11 pacientes, incluindo a morte de uma mulher após um procedimento estético na Clínica Credidio Cirurgia Plástica e Nutrologia Ltda.

A apuração do CRM-MG corre de forma paralela ao processo na Justiça e tem como objetivo avaliar se o profissional infringiu o Código de Ética Médica. A medida pode resultar em sanções administrativas que variam de advertências à cassação do registro profissional.

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Entenda o caso do cirurgião suspenso em BH

A suspensão do registro profissional foi uma medida cautelar determinada em 2 de setembro de 2026 pela 26ª Vara Cível da capital. A decisão impede o médico de realizar atendimentos e cirurgias em Belo Horizonte enquanto as investigações prosseguem. Segundo a Justiça, já havia sindicâncias do CRM-MG em andamento contra o profissional.

A ação civil pública foi movida pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), que reuniu relatos e documentos de pelo menos 11 pacientes com queixas de complicações. Além de suspender o médico, a decisão judicial também determinou sua substituição do cargo de diretor técnico da clínica, visando proteger a sociedade e evitar novas intercorrências.

O que é o processo ético-profissional do CRM?

Trata-se de uma apuração administrativa interna, conduzida pelo próprio conselho de classe, para verificar se houve infração ao Código de Ética Médica. O procedimento é independente da esfera judicial e foca exclusivamente nas responsabilidades profissionais e éticas do médico envolvido no caso.

Se for confirmada a infração ética, as sanções aplicadas pelo CRM-MG podem variar em gravidade. As punições possíveis incluem:

Advertência confidencial em aviso reservado;

Censura confidencial em aviso reservado;

Censura pública em publicação oficial;

Suspensão do exercício profissional por até 30 dias;

Cassação do exercício profissional.

Como funciona a apuração do conselho?

A apuração segue um rito processual definido. O médico é notificado oficialmente sobre a abertura da sindicância e tem o direito de apresentar sua defesa por escrito. O caso é então analisado e julgado por conselheiros do CRM-MG, que decidem sobre a aplicação ou não de penalidades.

Todo o processo respeita o direito à ampla defesa e ao contraditório. Os prazos para cada etapa são rigorosamente seguidos, e a decisão final é baseada nas provas e argumentos apresentados tanto pela denúncia quanto pela defesa do profissional.

Qual a diferença entre a suspensão judicial e a do CRM?

A medida cautelar da Justiça é uma ação preventiva e temporária, que visa proteger a sociedade de potenciais riscos enquanto o processo cível está em andamento. Ela não representa um julgamento final sobre a culpa do médico, mas uma precaução.

Já a suspensão determinada pelo CRM, caso ocorra ao final do processo ético, é uma sanção administrativa de caráter punitivo. Ela é resultado da comprovação de uma falha ética na conduta profissional, independentemente do desfecho do caso na Justiça comum.