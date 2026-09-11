Paraná continua sob tempestade, com 181 cidades em alerta vermelho

As únicas cidades sem alerta vermelho são: Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná - (crédito: Reprodução: Instituto Nacional de Meteorologia )

O Paraná continua sob risco de tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira (11/9), 181 cidades do estado estão sob alerta vermelho, de grande risco, válido até as 23h59. A previsão indica chuva superior a 60 mm por hora ou 100 mm por dia, ventos acima de 100 km/h e queda de granizo. Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná são as únicas cidades sem alerta vermelho.

De acordo com o Inmet, há grandes riscos de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Para a Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a formação de um ciclone extratropical sobre o litoral, na altura do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, e o avanço da frente fria pelo Sul do país contribuem para um ambiente altamente favorável à formação de tempestades severas no Paraná. Além do elevado potencial para tempo severo, são esperados acumulados expressivos de chuva.

Leia também: Como agir em tempestade com rajadas de vento de alta intensidade

“Nesta manhã já são registradas pancadas de chuva isoladas pelo estado, mas a situação que merece maior atenção ocorre entre o final da manhã e o início da tarde, inicialmente pela divisa com Santa Catarina e fronteira com os países vizinhos”, afirmaram.

A MetSul Meteorologia alerta que uma área de baixa pressão se deslocará do Paraguai e do Nordeste da Argentina para a Região Sul do Brasil, dando início ao processo de formação de um ciclone e reforçando a instabilidade. Isso deve levar a uma série de tempestades, com a formação de uma linha de instabilidade, colocando as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste em muito alto risco de tempo severo.

Leia mais: Como ciclones extratropicais provocam tornados no Brasil

A recomendação do Inmet é desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos em caso de enxurrada e, diante de uma situação de grande perigo, procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre.

Para amanhã, o instituto ainda prevê tempestade, com risco de perigo — alerta laranja — e possibilidade de chuvas de 30 a 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves



