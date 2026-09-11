Paraná continua sob tempestade, com 181 cidades em alerta vermelho

O Paraná continua sob risco de tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira (11/9), 181 cidades do estado estão sob alerta vermelho, de grande risco, válido até as 23h59. A previsão indica chuva superior a 60 mm por hora ou 100 mm por dia, ventos acima de 100 km/h e queda de granizo. Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná são as únicas cidades sem alerta vermelho.
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De acordo com o Inmet, há grandes riscos de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.
Para a Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a formação de um ciclone extratropical sobre o litoral, na altura do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, e o avanço da frente fria pelo Sul do país contribuem para um ambiente altamente favorável à formação de tempestades severas no Paraná. Além do elevado potencial para tempo severo, são esperados acumulados expressivos de chuva.
“Nesta manhã já são registradas pancadas de chuva isoladas pelo estado, mas a situação que merece maior atenção ocorre entre o final da manhã e o início da tarde, inicialmente pela divisa com Santa Catarina e fronteira com os países vizinhos”, afirmaram.
A MetSul Meteorologia alerta que uma área de baixa pressão se deslocará do Paraguai e do Nordeste da Argentina para a Região Sul do Brasil, dando início ao processo de formação de um ciclone e reforçando a instabilidade. Isso deve levar a uma série de tempestades, com a formação de uma linha de instabilidade, colocando as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste em muito alto risco de tempo severo.
A recomendação do Inmet é desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos em caso de enxurrada e, diante de uma situação de grande perigo, procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre.
Para amanhã, o instituto ainda prevê tempestade, com risco de perigo — alerta laranja — e possibilidade de chuvas de 30 a 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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