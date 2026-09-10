Paraná é atingido por dois tornados em menos de 24 horas

O Paraná foi atingido por dois tornados em menos de 24 horas, entre a tarde de quarta-feira (9/10) e a madrugada desta quinta-feira (10). Os fenômenos foram registrados nos municípios de Francisco Alves, no Noroeste do Estado, e Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).
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Segundo a empresa, o primeiro tornado, em Francisco Alves, ocorreu por volta das 17h de quarta-feira. O fenômeno foi de curta duração e, até o momento, não há registro de danos diretamente associados à sua passagem. Por isso, a ocorrência ainda não foi classificada quanto à intensidade.
De acordo com o Simepar, o segundo tornado ocorreu por volta das 0h40 desta quinta-feira. A empresa ainda analisa os danos provocados pelo fenômeno e definirá sua intensidade após o levantamento e a avaliação das ocorrências, seguindo os critérios da Escala Fujita, que relaciona as características e a extensão dos danos observados à intensidade estimada dos ventos.
A instituição informou que a tempestade que deu origem ao tornado foi uma supercélula — fenômeno meteorológico que pode produzir eventos severos, como tornados, granizo e rajadas de vento intensas. Em Francisco Alves, a supercélula também provocou forte precipitação de granizo, que causou diversos danos em outras áreas do município.
Os ventos fortes e as chuvas continuam atingindo o Paraná. Entre os maiores registros de rajadas estão Marechal Cândido Rondon (Inmet), com 112 km/h; Ubiratã (Simepar), com 95 km/h; e Assis Chateaubriand (Simepar), com 66,6 km/h. Além disso, os acumulados de chuva foram expressivos em alguns pontos: Campo Mourão, com 100,0 mm; Sengés, com 67,6 mm; Jacarezinho, com 61,4 mm; e Mangueirinha, com 59,8 mm.
As chuvas continuam no Paraná neste momento, em todas as regiões, com ocorrência de tempestades especialmente na fronteira com os países vizinhos e na divisa com Santa Catarina.
Para sexta-feira, é esperada a formação de um ciclone extratropical sobre o litoral, na altura do Rio Grande do Sul, além do avanço de uma frente fria pelo Sul do país. Esses sistemas devem contribuir para um ambiente altamente favorável à formação de tempestades severas e à ocorrência de acumulados elevados de chuva no Paraná.
*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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