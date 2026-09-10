Paraná é atingido por dois tornados em menos de 24 horas

As chuvas continuam no Paraná neste momento em todas as regiões, com ocorrência de tempestades especialmente na fronteira com os países vizinhos e na divisa com Santa Catarina - (crédito: Leandro Osório/Estadão Conteúdo)

O Paraná foi atingido por dois tornados em menos de 24 horas, entre a tarde de quarta-feira (9/10) e a madrugada desta quinta-feira (10). Os fenômenos foram registrados nos municípios de Francisco Alves, no Noroeste do Estado, e Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Segundo a empresa, o primeiro tornado, em Francisco Alves, ocorreu por volta das 17h de quarta-feira. O fenômeno foi de curta duração e, até o momento, não há registro de danos diretamente associados à sua passagem. Por isso, a ocorrência ainda não foi classificada quanto à intensidade.

De acordo com o Simepar, o segundo tornado ocorreu por volta das 0h40 desta quinta-feira. A empresa ainda analisa os danos provocados pelo fenômeno e definirá sua intensidade após o levantamento e a avaliação das ocorrências, seguindo os critérios da Escala Fujita, que relaciona as características e a extensão dos danos observados à intensidade estimada dos ventos.

A instituição informou que a tempestade que deu origem ao tornado foi uma supercélula — fenômeno meteorológico que pode produzir eventos severos, como tornados, granizo e rajadas de vento intensas. Em Francisco Alves, a supercélula também provocou forte precipitação de granizo, que causou diversos danos em outras áreas do município.

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Os ventos fortes e as chuvas continuam atingindo o Paraná. Entre os maiores registros de rajadas estão Marechal Cândido Rondon (Inmet), com 112 km/h; Ubiratã (Simepar), com 95 km/h; e Assis Chateaubriand (Simepar), com 66,6 km/h. Além disso, os acumulados de chuva foram expressivos em alguns pontos: Campo Mourão, com 100,0 mm; Sengés, com 67,6 mm; Jacarezinho, com 61,4 mm; e Mangueirinha, com 59,8 mm.

As chuvas continuam no Paraná neste momento, em todas as regiões, com ocorrência de tempestades especialmente na fronteira com os países vizinhos e na divisa com Santa Catarina.

Para sexta-feira, é esperada a formação de um ciclone extratropical sobre o litoral, na altura do Rio Grande do Sul, além do avanço de uma frente fria pelo Sul do país. Esses sistemas devem contribuir para um ambiente altamente favorável à formação de tempestades severas e à ocorrência de acumulados elevados de chuva no Paraná.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves