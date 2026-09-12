Temporais deixam mais de 100 pessoas desabrigadas em SC

Segundo informação da Defesa Civil do Estado, em Três Barras, 35 residências foram atingidas - (crédito: Reprodução/X)

As chuvas intensas que atingiram Santa Catarina na sexta-feira (11/9), provocaram ocorrências em 37 municípios do Estado. Até o momento, sete cidades decretaram situação de emergência: Águas de Chapecó, Canelinha, Guatambu, Joaçaba, Lebon Régis, Luzerna e Vargem Bonita.

Segundo informação da Defesa Civil do Estado, em Três Barras, 35 residências foram atingidas. Ao todo, 117 pessoas ficaram desabrigadas e 43 desalojadas. O município abriu três abrigos para receber os moradores.

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Os temporais provocaram alagamentos, inundações, enxurradas, deslizamentos, queda de granizo e de árvores, além de danos em casas, veículos, estradas, pontes e estruturas públicas. As equipes da Defesa Civil continuam levantando os prejuízos nas áreas atingidas.

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Uma das regiões mais afetadas é o Planalto Norte. Em Três Barras, 35 residências foram atingidas. Ao todo, 117 pessoas ficaram desabrigadas e 43 desalojadas. O município abriu três abrigos para receber os moradores.

Em Irineópolis, a chuva provocou enxurradas e elevou o nível do Rio Iguaçu. Três residências foram afetadas. A situação dos rios também preocupa na região de divisa com o Paraná, onde o nível do Rio Negro voltou a subir e pode atingir cotas de emergência nos próximos dias. A elevação do rio também pode dificultar o escoamento dos afluentes e aumentar o risco de alagamentos e inundações.

Rodovias e pontes são afetadas

Os temporais também provocaram problemas na infraestrutura de algumas cidades. Em Marema, um deslizamento danificou veículos e uma residência. Em Abelardo Luz, alagamentos e inundações atingiram cinco casas.

A SC-156, em Lajeado Grande, precisou ser interditada temporariamente. Já em Jaborá, a área central foi inundada e três residências foram afetadas. Em Ipumirim, a ponte central foi interditada, deixando alguns pontos do município isolados.

Também foram registrados alagamentos, enxurradas, queda de muro, granizo e árvores em municípios do Meio-Oeste, Planalto Sul, Vale do Itajaí e Grande Oeste.

Previsão do tempo

Segundo o Centro de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri/Ciram) e o boletim do tempo da Defesa Civil do Estado, este sábado (12), será de variação de nuvens, com mais aberturas de sol no Oeste.

Já no Planalto Norte e no Litoral Norte, o tempo permanece encoberto, com possibilidade de chuva fraca e isolada. Durante a tarde, também há previsão de pancadas isoladas no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis.

Nas regiões do Planalto Norte e do Litoral Norte, especialmente em áreas próximas ao Paraná, há risco de temporais isolados.

As temperaturas devem subir pouco, com máxima próxima dos 20°C na maior parte do Estado. No litoral, o vento pode ter rajadas entre 40 km/h e 60 km/h.

No domingo, 13, a previsão indica muitas nuvens e chuva, principalmente no litoral, onde a precipitação pode ser persistente em áreas próximas ao Paraná. Também há possibilidade de pancadas isoladas no Extremo Oeste, Oeste e Meio-Oeste durante a tarde.