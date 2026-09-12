Prédio desaba em SP: bombeiros resgatam criança e adulto com vida

O desabamento de um prédio em construção sobre uma casa na Zona Leste de São Paulo mobilizou um grande aparato de resgate na madrugada deste sábado (12/9). A estrutura, localizada na Rua Tequici, no bairro da Penha, ruiu por volta das 2h, atingindo em cheio a residência vizinha e soterrando os moradores que dormiam.

O impacto da queda destruiu completamente o imóvel ao lado, espalhando toneladas de lajes, concreto e ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e as buscas continuavam para localizar outras vítimas, com relatos preliminares indicando até seis pessoas desaparecidas além das já resgatadas, o que elevou o nível de alerta da operação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Em meio ao cenário de destruição, as equipes de socorro conseguiram uma vitória importante: o resgate de um adulto de aproximadamente 30 anos e uma criança de 7 anos com vida. Ambos foram retirados dos destroços e estabilizados no local por equipes do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências (GRAU), sendo encaminhados em seguida para o Pronto-Socorro do Hospital Tatuapé.

O trabalho de busca, contudo, também revelou a trágica perda de vidas. Os bombeiros confirmaram duas vítimas fatais entre os escombros: duas mulheres, sendo que uma delas estava grávida.

Como funciona a complexa operação de resgate

Por volta das 10h, 21 viaturas e cerca de 59 bombeiros atuavam no local em uma corrida contra o tempo. A operação é minuciosa e dividida em fases. Primeiro, retroescavadeiras são usadas para remover as peças maiores e mais pesadas de concreto, abrindo caminho para as equipes de busca.

Em seguida, os bombeiros realizam a remoção manual dos detritos menores, um trabalho que exige cuidado para não causar novos desmoronamentos. Cães farejadores são fundamentais nesta etapa, pois conseguem identificar a presença de pessoas em locais de difícil acesso, guiando os socorristas com precisão.

Paralelamente ao resgate, a Defesa Civil iniciou uma vistoria completa nas residências próximas à obra. O objetivo é verificar se o impacto do desabamento causou danos estruturais que possam colocar em risco outros moradores da região, determinando a necessidade de interdição de novos imóveis.

A área do acidente segue totalmente isolada para garantir a segurança dos trabalhos. Peritos técnicos da prefeitura e da polícia civil também foram acionados para iniciar a investigação que irá apurar as causas do colapso, analisando desde o projeto da construção até a qualidade dos materiais utilizados.

A apuração das causas do colapso também investigará o histórico da construção. A obra já havia sido autuada e interditada pela prefeitura em 2019 por falta de alvará, resultando em uma ação judicial em 2021. Um novo alvará foi concedido em 2023, mas estava condicionado à demolição de uma estrutura anterior, o que foi confirmado por uma vistoria em fevereiro de 2024.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais Brasil Avião com 180 passageiros faz pouso de emergência em Goiânia

Avião com 180 passageiros faz pouso de emergência em Goiânia Brasil Quina, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

Quina, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta Brasil Casa que recebeu festa de Vorcaro esclarece aluguel do espaço