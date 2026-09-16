Lojas de artigos religiosos são atacadas em Fortaleza; polícia investiga

Por Paulo Renato Mac-Culloch* — Na madrugada da última quarta-feira (9/9), quatro estabelecimentos comerciais de produtos religiosos foram atacados no centro de Fortaleza, no Ceará. As lojas tiveram as fachadas marcadas pelas chamas do ataque com bombas artesanais.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado com o princípio de incêndio, mas ao chegarem nas lojas localizadas em diferentes pontos da Rua 24 de Março e da Rua General Bezerril, às chamas já estavam apagadas. Todas as lojas estavam fechadas e ninguém se feriu.
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Três das lojas atacadas vendiam artigos da religião umbanda e uma artigos católicos. Em uma delas foi deixado um cartaz em tom de ameaça. “Se reabrir, todos morrem” escreveu o suspeito.
O caso foi registrado em um boletim de ocorrência na 24ª Delegacia de Polícia. Em nota ao Correio, a Polícia Civil do Estado do Ceará informou que segue em oitivas e diligências para capturar os suspeitos de participação no crime.
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes
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