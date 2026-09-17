Desigualdade marca desempenho em leitura no Brasil

67% dos alunos mais pobres no país não atingem o nível mínimo de leitura - (crédito: imagem gerada por i.a)

O Brasil apresenta a maior diferença de desempenho em leitura entre estudantes de maior e menor nível socioeconômico entre os países da América Latina e do Caribe avaliados pelo Pisa 2025. Segundo análise do Instituto de Evidência Educativa, 67% dos alunos mais pobres não alcançaram o nível mínimo de proficiência, enquanto o índice foi de 26% entre os mais ricos.

A distância também aparece nas notas. Os estudantes do grupo de menor nível socioeconômico registraram média de 375 pontos, contra 462 entre os mais favorecidos. Segundo os dados divulgados, a diferença entre os grupos foi de 93 pontos, conforme os critérios de cálculo adotados pelo Pisa. Em 2022, a distância era de 88 pontos.

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O Pisa considera o nível 2 como o mínimo esperado em leitura. Nessa faixa, o aluno deve conseguir identificar a ideia principal de textos, localizar informações e fazer comparações ou reflexões sobre o conteúdo. No Brasil, a média passou de 410 pontos em 2022 para 408 em 2025, uma variação considerada estatisticamente não significativa.

Para Romina Durán, chefe de pesquisa do Instituto de Evidência Educativa, os resultados mostram que a leitura continua sendo um desafio na região. “Em 10 dos 13 países participantes, pelo menos metade dos estudantes de 15 anos está abaixo do nível 2”, afirmou.

No ranking geral, o Brasil ficou em 52º lugar entre 89 países, empatado com México e Albânia. Singapura liderou, com 535 pontos. Para Fiorella Santini, analista de dados do instituto, a estabilidade da média nacional não representa necessariamente equilíbrio na aprendizagem, já que a diferença entre os grupos socioeconômicos aumentou.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves