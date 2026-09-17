Semana do Trânsito na BR-040: veja a programação de ações educativas

A segurança no trânsito também se constrói na orientação antes de uma viagem e no preparo de equipes para emergências. Com esse foco, a Via Cristais, subsidiária da VINCI Highways, promove uma série de ações em setembro em diferentes pontos da BR-040, entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO), como parte da Semana Nacional do Trânsito.
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Com a mensagem “Desacelere, seu bem maior é a vida”, a concessionária organiza campanhas educativas para caminhoneiros, apoia atividades esportivas e realiza um simulado de emergência com produto perigoso. O objetivo é estimular escolhas mais seguras e contribuir para um trânsito onde todos cheguem bem ao seu destino.
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Confira a programação completa
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16 de setembro: Dia do Caminhoneiro, com campanha educativa no Posto Pirapatos, km 225, em São Gonçalo do Abaeté.
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18 de setembro: Café na Passarela, uma campanha educativa para pedestres na passarela do km 525, em Contagem.
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20 de setembro: Pedal do Cerrado, com apoio operacional no km 19 da MG, no Parque Estadual de Floresta do IEF, em Paracatu.
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22 de setembro: Dia do Caminhoneiro, com campanha educativa junto à Carreta Ipiranga Saúde na Estrada, no Posto Mar Doce, km 281, em Três Marias.
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25 de setembro: Simulado de Emergência com Produto Perigoso no km 508, em Ribeirão das Neves, para reforçar o preparo e a integração das equipes que atuam em ocorrências na rodovia.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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