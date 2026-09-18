IBGE: menos de um terço das pessoas com deficiência tem trabalho no Brasil

A dificuldade de enxergar é a mais comum, atingindo 7,9 milhões de pessoas, seguida pela dificuldade de caminhar ou subir degraus, com 5,1 milhões - (crédito: Steve Buissinne/Pixabay)

O Brasil tinha 14,4 milhões de pessoas com deficiência em 2022, o equivalente a 7,3% da população com 2 anos ou mais de idade, segundo dados do Censo Demográfico divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (18/9). A dificuldade de enxergar era a mais comum, atingindo 7,9 milhões de pessoas, seguida pela dificuldade de caminhar ou subir degraus, com 5,1 milhões.

Entre as demais dificuldades investigadas, 2,7 milhões de pessoas tinham dificuldade para pegar objetos pequenos e o mesmo número apresentava limitações nas funções mentais. A dificuldade de ouvir atingia 2,6 milhões. Quase 4 milhões de pessoas tinham duas ou mais dessas dificuldades associadas.

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Os dados também apontam diferença no acesso ao mercado de trabalho. Em 2022, o nível de ocupação da população com deficiência em idade de trabalhar era de 29%, enquanto entre as pessoas sem deficiência a taxa chegava a 55,8%. A diferença era de 26,8 pontos percentuais.

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O grau de limitação também estava relacionado ao nível de ocupação. Entre as pessoas com deficiência severa, caracterizada por muita dificuldade em pelo menos uma função, a taxa era de 30,5%. Já entre aquelas com deficiência profunda, que não conseguiam exercer totalmente a função, o nível de ocupação era de 21,2%.

A menor taxa de ocupação entre os tipos de dificuldade analisados foi registrada entre pessoas com limitações nas funções mentais, com 12,9%. Na sequência estavam aquelas com mais de uma dificuldade, com 15,6%; dificuldade para caminhar ou subir degraus, com 17,2%; dificuldade para pegar objetos pequenos, com 17,7%; e dificuldade de ouvir, com 27,5%.