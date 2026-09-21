Adolescentes são baleados ao encenar assalto para "novelinha"

Policiais foram acionados para averiguar uma ocorrência de roubo em que dois adolescentes estariam armados - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma brincadeira perigosa entre adolescentes acabou mal, em Fortaleza (CE), na última quarta-feira (16/9). Dois jovens de 14 e 16 anos foram baleados por policiais militares enquanto encenavam um assalto para uma “novelinha” nas redes sociais. O caso aconteceu no bairro Parangaba.

De acordo com a Polícia Militar, policiais foram acionados para averiguar uma ocorrência de roubo em que dois adolescentes estariam armados. Uma testemunha chegou a confirmar a ação criminosa aos policiais e indicou o local onde os jovens estavam.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na rua Perdigão de Oliveira, os policiais avistaram dois adolescentes em uma moto apontando uma arma para uma pessoa. Os agentes reagiram e balearam os jovens. No local, foram apreendidos um simulacro de arma, um aparelho celular e a motocicleta, que pertencia ao pai de um dos envolvidos.

Os adolescentes baleados foram socorridos e encaminhados a uma unidade hospitalar, onde apresentam quadro estável segundo o g1. Após os primeiros esclarecimentos, a polícia constatou que o suposto assalto se tratava de uma encenação para a produção de conteúdo para as redes sociais.

Leia também: Dentista recebe alta de UPA após dores de estômago e morre ao voltar para casa



O caso foi apresentado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde duas adolescentes envolvidas compareceram acompanhadas dos responsáveis para prestar depoimento. O caso segue sob apuração.



