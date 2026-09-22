"Nos unimos em pensamentos positivos", diz Renner, dupla de Rick

Aeronave saiu de Porto Belo e não chegou ao destino. FAB e Corpo de Bombeiros já realizam buscas - (crédito: Laura Carvalho/ Villa Country)

O cantor Renner, da dupla sertaneja com Rick, usou as redes sociais para pedir orações após o desaparecimento do helicóptero em que o amigo e companheiro de palco estava, nesta segunda-feira (21/09), em Santa Catarina.

"Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações", disse o artista ao compartilhar o posicionamento. Além disso, Renner pediu para que as equipes de resgate tenham "sabedoria e força", e para que "boas notícias cheguem o quanto antes".

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Entenda

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou as buscas pelo helicóptero que decolou de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, e não chegou ao destino previsto. O cantor Rick Sollo, 59 anos, da dupla sertaneja Rick & Renner, estava na aeronave junto com o empresário Bruno Avelar. A informação foi confirmada pela assessoria do artista.

Além disso, segundo nota do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a aeronave, de matrícula PP-MGR, é do modelo Bell 430 e seguia para São Joaquim, na Serra catarinense.

Os bombeiros trabalham com a possibilidade de queda, ainda não confirmada, e concentram as buscas em dois pontos separados por cerca de 30 quilômetros. Um deles é a região indicada como provável local do acidente. O outro fica próximo ao ponto onde foi captado o último sinal de celular de um dos ocupantes.

Uma equipe de Urubici seguiu inicialmente para a localidade de Vacas Gordas, mas não encontrou vestígios do helicóptero. Os agentes se deslocaram, então, para a área do último sinal de celular, nas proximidades de São Joaquim.

Cerca de 20 bombeiros militares participam da operação em terra, com apoio de viaturas com tração 4x4 para percorrer o terreno de difícil acesso. Caso a aeronave não seja localizada nesta segunda, um cão de busca e resgate deve reforçar o trabalho na manhã de terça-feira (22/9).

A FAB também mobilizou um helicóptero H-60 Black Hawk e um avião SC-105 Amazonas. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, conhecido como Salvaero Curitiba, coordena as buscas aéreas e analisa os dados disponíveis para delimitar as áreas com maior probabilidade de localização.

Segundo a Aeronáutica, o planejamento será ajustado conforme surgirem novas informações sobre o trajeto. As equipes ainda não informaram quantas pessoas estavam no helicóptero.