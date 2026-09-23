Garimpo ilegal: PF deflagra operação com alvo no cantor Alexandre Pires

Cantor Alexandre Pires já havia sido alvo da primeira fase da operação em 2023 - (crédito: Reprodução redes sociais)

O cantor de pagode Alexandre Pires e os empresários Diego Possebon e Matheus Possebon foram alvos da Operação Disco de Ouro da Polícia Federal (PF), deflagrada nesta quarta-feira (23/9). A ação apura a comercialização e exportação de minério ilegal, falsidade ideológica, além da atuação do crime organizado em lavagem de dinheiro.

A corporação aponta a movimentação e a ocultação de recursos que chegam a US$ 48 milhões (R$ 246 milhões). O grupo teria usado empresas nacionais e estrangeiras, contas de terceiros e operações financeiras internacionais formais e informais para movimentar e esconder o dinheiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A PF cumpre 12 mandados de busca e apreensão e 17 ordens judiciais de sequestro de bens e valores, expedidos pela Justiça Federal. De acordo com a polícia, os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e operação irregular de instituição financeira.

Território Yanomami

A ação de hoje faz parte da segunda fase da Operação Disco de Ouro, deflagrada pela primeira vez no fim de 2023. À época, foi descoberto um esquema de exploração, comercialização ilegal e exportação fraudulenta de cassiterita, conhecida como ouro negro, proveniente da Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Cerca de 30 toneladas de ouro estavam em um depósito de uma das empresas investigadas e seriam uma das remessas preparadas para serem levadas ao exterior.

A cassiterita é essencial para a produção de peças automotivas, celulares, computadores, equipamentos eletrônicos e vidro. Dele é produzido o estanho e metal.