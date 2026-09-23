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Corpo de cantor Rick será velado na quinta (24/9) em Sorocaba

Rick foi uma das cinco vítimas de uma acidente aéreo de helicóptero em Santa Catarina

Rick estava em um helicóptero que caiu em Urubici, na serra catarinense, na segunda - (crédito: Reprodução Instagram)
Rick estava em um helicóptero que caiu em Urubici, na serra catarinense, na segunda - (crédito: Reprodução Instagram)

O corpo do cantor Rick, da dupla com Renner, será velado e enterrado em Sorocaba, São Paulo, nesta quinta-feira (24/9). Rick foi uma das cinco vítimas de um acidente com helicóptero na Serra de Santa Catarina. 

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Todos os corpos foram resgatados no fim da tarde de terça-feira (22) e levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis. O corpo de Rick será levado até Sorocaba por meio de táxi aéreo. Ainda não há detalhes sobre horário ou local do velório. 

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Rick estava em um helicóptero que caiu em Urubici, na serra catarinense, na segunda-feira (21). Além do cantor, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nobrega de Araujo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira. 

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, postou em suas redes sociais na noite de ontem, dizendo que fez contato com a família do cantor e que estava colocando a estrutura da cidade à disposição para velar o corpo do cantor.  

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 23/09/2026 10:16 / atualizado em 23/09/2026 10:28
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