Perfil que publicou vídeo sobre Master volta ao Instagram após remoção da Meta

Apresentado por Fábio Porchat, episódio que aborda relações entre o Banco Master e a Igreja Batista da Lagoinha chegou ao topo do YouTube - (crédito: Reprodução/YouTube)

O perfil oficial da série jornalística Revelando voltou a ser exibido no Instagram depois de ter sido retirado da plataforma pela Meta sem que a equipe responsável recebesse uma explicação detalhada sobre a medida.

A página havia saído do ar nesta quarta-feira (23/9) após a publicação de conteúdos relacionados ao segundo episódio do projeto, apresentado por Fábio Porchat e dedicado às conexões entre o Banco Master, a Igreja Batista da Lagoinha e personagens da política brasileira.



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A série é produzida pelo podcast Calma Urgente e conta com apoio do ICL Notícias, da Mídia Ninja e da 342 Artes. Antes da retirada, o teaser do episódio "Grandes Igrejas, Master Negócios", divulgado na noite de segunda-feira (21/9), havia alcançado cerca de 6 milhões de visualizações.

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Conforme reportado pelo ICL Notícias, o coletivo responsável pelo projeto afirmou que a única justificativa apresentada inicialmente pela plataforma foi a de que o material "não segue os padrões".

A equipe afirmou que não recebeu a indicação de qual regra do Instagram teria sido descumprida. Com a suspensão do perfil, publicações feitas em colaboração com ICL Notícias, Mídia Ninja e 342 Artes também deixaram temporariamente de aparecer.

O problema atingiu ainda o conteúdo do primeiro episódio da série. Posteriormente, o material voltou a ficar disponível, assim como o perfil, sem que a equipe recebesse, até então, uma explicação específica sobre o motivo da retirada.

Ao Correio, a Meta afirmou que, após uma revisão interna, a conta foi restaurada. "Pedimos desculpas pela inconveniência", disse.

Episódio chegou ao topo do YouTube

A retirada ocorreu no momento em que o segundo episódio do Revelando ganhava repercussão nas plataformas digitais. Menos de 24 horas depois de ser lançado, Grandes Igrejas, Master Negócios chegou ao primeiro lugar do ranking Hype do YouTube na noite de terça-feira (22/9).

Publicado às 20h de segunda-feira nos canais do ICL Notícias, Calma Urgente e Revelando, o vídeo tem pouco mais de 30 minutos e apresenta as relações familiares, religiosas, financeiras e políticas que, segundo a reportagem, cercam o caso Banco Master.

A narrativa começa pelo casamento de Natália Vorcaro, irmã do banqueiro Daniel Vorcaro, com o empresário e pastor Fabiano Zettel. A cerimônia foi celebrada por André Valadão, uma das principais lideranças da Igreja Batista da Lagoinha.

Logo no início do episódio, Porchat apresenta o casamento como ponto de partida para a investigação.

“Para entender como um culto vira uma linha de crédito, a gente precisa voltar oito anos, a uma festa de casamento."

A série havia estreado anteriormente com um episódio apresentado por Samara Felippo sobre esterilizações realizadas sem consentimento de mulheres no Brasil. O assunto voltou a receber atenção nos últimos dias por sua relação com temas discutidos durante a campanha de Raquel Lyra ao governo de Pernambuco.

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