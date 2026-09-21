Em mensagens com Vorcaro, Ibaneis tratou de compra do Master pelo BRB

Mensagens interceptadas pela Polícia Federal revelam que o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha tratou da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB) com o banqueiro Daniel Vorcaro. Nas conversas que fazem parte da investigação da Operação Compliance Zero, Ibaneis chega a enviar a Vorcaro uma liminar impetrada na Justiça para viabilizar o negócio, além de um decreto sobre a negociação.
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Nos diálogos, trocados por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas, Ibaneis chega a combinar encontros presenciais com o dono do Banco Master. O conteúdo das mensagens foi publicado pelo jornalista Mino Pedrosa, do site Fatos Online, e confirmada ao Correio por fontes na Polícia Federal. O negócio entre BRB e Master chegou a ser aprovado pelo governador e pela Câmara Legislativa do DF, mas não foi concretizado após o Master ter sido liquidado pelo Banco Central.
Vorcaro, que está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar, em São Sebastião, já tinha confirmado, em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), que tinha realizado encontros com Ibaneis. A maioria das reuniões ocorreu na residência do executivo, no Lago Sul. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, também está preso, acusado de ter negociado a venda de títulos podres do Master pelo banco distrital em troca de propina milionária, que seria recebida principalmente por meio de imóveis de luxo em São Paulo.
Procurado pelo Correio, o ex-governador Ibaneis Rocha confirmou a existência das mensagens, mas disse que o contato foi institucional e jurídico. Ele alega que foi convencido por Paulo Henrique Costa a concretizar a venda. "A mensagem é um print de uma conversa que tive com outra pessoa e demonstra uma atuação institucional no campo político e jurídico em uma época que estávamos todos convencidos pelo Paulo Henrique que seria um excelente negócio para o BRB e para Brasília", disse.
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