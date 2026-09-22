Fábio Porchat faz vídeo em que aborda ligação entre Master e Lagoinha

Fábio Porchat apresenta a investigação sobre a ligação entre a Igreja Batista da Lagoinha e o Banco Master - (crédito: Reprodução/YouTube)

Qual é a ligação entre a Igreja Batista da Lagoinha e o Banco Master? É essa pergunta que conduz o vídeo apresentado por Fábio Porchat e publicado na segunda-feira (21/9) no YouTube. O episódio mostra a relação da família do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com a igreja e conta por que o nome de Fabiano Zettel, cunhado dele e ex-pastor da Lagoinha, aparece nas investigações. A publicação ultrapassou 1 milhão de visualizações.

A história começa em uma festa de casamento. Zettel se casa com Natália Vorcaro, irmã de Daniel, em uma cerimônia celebrada pelo pastor André Valadão. A partir dali, o vídeo volta no tempo para contar como a família Vorcaro se aproximou da Lagoinha e abordar doações feitas à igreja ao longo de quase 30 anos em uma relação entitulada como “irmandade”.

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Zettel é um dos personagens centrais do episódio. A Polícia Federal (PF) o aponta como operador financeiro de um grupo investigado no caso Master. Entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, ele transferiu R$ 19,2 milhões para uma unidade da Lagoinha em Belo Horizonte. A igreja afirma que essa unidade cuidava das próprias finanças e que a direção da denominação não sabia do valor movimentado.

No vídeo, Porchat também fala sobre os investimentos oferecidos pelo Master, as suspeitas envolvendo operações do banco e a proximidade de Vorcaro com políticos. O vídeo reúne ainda informações sobre doações eleitorais e o pedido de dinheiro do senador Flávio Bolsonaro (PL) para produzir Dark Horse, o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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