Revelando: vídeo sobre Banco Master lidera Hype no YouTube

Além de expor movimentações financeiras de alto risco, a investigação mapeou pontes entre lideranças religiosas da Igreja da Lagoinha e influentes figuras da política nacional - (crédito: Reprodução/YouTube)

O segundo episódio da série jornalística Revelando chegou ao primeiro lugar do ranking "Hype" do YouTube Brasil menos de 24 horas depois de ser lançado. Apresentado por Fábio Porchat, o vídeo ultrapassou 2 milhões de visualizações ao reunir informações sobre as relações que cercam o Banco Master e personagens da política nacional, entre eles o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Batizado de Grandes Igrejas, Master Negócios, o episódio foi publicado na segunda-feira (21/9) nos canais do ICL Notícias, Calma Urgente e Revelando. A produção faz parte de uma iniciativa do podcast Calma Urgente, realizada com apoio do ICL, da Mídia Ninja e da 342 Artes.

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Ao longo de pouco mais de 30 minutos, a reportagem percorre conexões familiares, religiosas, financeiras e políticas relacionadas ao caso Banco Master. Um dos pontos de partida é o casamento de Natália Vorcaro, irmã do banqueiro Daniel Vorcaro, com o empresário e pastor Fabiano Zettel. A cerimônia foi celebrada por André Valadão, uma das principais lideranças da Igreja Batista da Lagoinha.

Segundo episódio da série Revelando alcançou o topo do Hype no YouTube ao detalhar as apurações da Polícia Federal sobre o Banco Master (foto: Reprodução/YouTube)

Relações financeiras e políticas

A partir dessas ligações, o episódio aborda a criação de produtos de crédito destinados a aposentados, pensionistas e servidores públicos, além do lançamento de um banco digital associado a André Valadão e à mulher dele, Cassiane Valadão.

A produção também trata da estratégia de expansão do Banco Master por meio da oferta de CDBs com remuneração acima da média do mercado. Outro ponto apresentado é a aplicação de recursos de fundos de previdência de servidores públicos na instituição e os riscos associados a essas operações.

Além de Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira, o episódio menciona a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

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Para apresentar essas conexões, a produção reúne informações sobre doações eleitorais, contratos, encontros e outros vínculos envolvendo personagens citados no caso. Parte do material se apoia em documentos e elementos de investigações conduzidas pela Polícia Federal.

As suspeitas mencionadas no episódio ainda estão sob apuração. As prisões de Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel abordadas pela produção foram preventivas e, até a publicação da reportagem, nenhum dos dois havia sido condenado pelos fatos investigados.

Perfil chegou a sair do Instagram

A repercussão do episódio também coincidiu com a retirada temporária do perfil oficial de Revelando do Instagram nesta quarta-feira (23/9). A página deixou de ser exibida após a publicação de conteúdos relacionados ao segundo episódio e retornou posteriormente à plataforma.

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De acordo com o ICL Notícias, a equipe responsável pela série informou que a justificativa apresentada inicialmente pela Meta se limitava à alegação de que o conteúdo "não segue os padrões".

Procurada pelo Correio, a Meta informou que a conta foi restabelecida depois de uma revisão interna e reconheceu o transtorno causado pela retirada: "Pedimos desculpas pela inconveniência".