Justiça decreta prisão de ex-vereadora conhecida como 'Mãe Loira do Funk'

A empresária e ex-vereadora teve papel marcante na popularização do movimento funk carioca durante os anos 1990 e 2000 - (crédito: Reprodução/YouTube)

A empresária e ex-vereadora do Rio de Janeiro Veronica Costa (PL), conhecida como Mãe Loira do Funk, passou a ser considerada foragida após a Polícia Civil não encontrá-la para cumprir um mandado de prisão nesta quarta-feira (23/9). Condenada por torturar o ex-marido, Márcio Costa, ela deverá cumprir pena de 10 anos e oito meses de prisão.

Os agentes foram até a residência de Veronica, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, mas a ex-parlamentar não estava no local. O mandado foi expedido depois que o processo chegou ao trânsito em julgado, etapa em que já não cabem novos recursos.

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A ordem de prisão foi determinada pela juíza Daniele Lima Pires Barbosa, da 16ª Vara Criminal.

Pena foi ampliada em 2023

A condenação de Veronica havia sido fixada inicialmente em cinco anos e dez meses de prisão. Em 2023, porém, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aumentou a pena para 10 anos e oito meses após analisar um recurso apresentado pelo Ministério Público do estado.

Na ocasião, os desembargadores também determinaram que o cumprimento da pena começasse em regime fechado e mantiveram a perda do mandato de vereadora, medida que já havia sido estabelecida pela 16ª Vara Criminal em 2019.

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A mesma decisão elevou as penas de quatro parentes de Veronica que também respondem ao processo. Posteriormente, os recursos apresentados pelas defesas dos réus foram rejeitados.

Caso começou em 2011

A investigação teve início em fevereiro de 2011, quando Márcio Costa, então marido de Veronica, procurou a Polícia Civil e denunciou as agressões.

Apesar de o caso ter chegado às autoridades naquele ano, a primeira condenação só foi proferida em 2019. Desde então, o processo percorreu outras instâncias até o encerramento das possibilidades de recurso e a determinação para que Veronica começasse a cumprir a pena.