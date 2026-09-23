Lula volta ao Rio para reunião com artistas e produtores culturais

A 11 dias da eleição, Lula visita o estado do Rio pela segunda vez no intervalo de uma semana - (crédito: Ricardo Stuckert.)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, retornará ao Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (23/9), para um encontro com artistas e representantes do setor cultural. Previsto para as 19h, o evento promete reunir 80 nomes do setor.

O líder petista ficará até amanhã (24) no estado que elegeu o senador e presidenciável, Flávio Bolsonaro (PL). A previsão é cumprir agendas institucionais e de cunho eleitoral. Segundo a agenda, Lula também visitará obras da BR-116, nas proximidades de Nova Iguaçu (RJ).

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Além disso, fará uma caminhada na cidade de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Também participarão do evento os candidatos ao governo do estado do Rio, Eduardo Paes (PSD), e ao Senado da base aliada de Lula, Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD).

Liderança bolsonarista

A 11 dias da eleição, a ida de Lula ao Rio de Janeiro ocorrerá pela segunda vez no intervalo de uma semana. Na última sexta-feira (18), o presidente e candidato à reeleição participou de cerimônia de anúncio de investimentos no estado para a área de segurança pública.

Terceiro maior colégio eleitoral, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Rio de Janeiro é visto como estratégico para os rumos da campanha de Lula. No estado, porém, pesquisas publicadas na semana passada mostram liderança de Flávio Bolsonaro.

Um levantamento Real Big Data, publicado no último dia 14, mostrou que 47% dos eleitores do Rio de Janeiro dariam uma vitória ao presidenciável do PL em eventual segundo turno contra o chefe do Executivo, que marcou 41%.