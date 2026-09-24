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Onda de calor atingirá oito estados brasileiros neste sábado

Alerta vale até 30 de setembro, com previsão de temperaturas pelo menos 5 °C acima da média por cinco dias consecutivos

A onda de calor vai atingir oito estados brasileiros: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. - (crédito: Freepik)
A onda de calor vai atingir oito estados brasileiros: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. - (crédito: Freepik)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, de grande perigo, para uma onda de calor que deve atingir as regiões Centro-Sul do Brasil. O aviso entra em vigor no sábado (26/9) e permanece válido até as 18h de 30 de setembro.

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O fenômeno vai atingir oito estados brasileiros: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O episódio deve provocar uma sequência de dias com temperaturas máximas 5 °C ou mais acima da média climatológica, por pelo menos cinco dias consecutivos — critério usado para caracterizar uma onda de calor.

Esta é a primeira onda de calor da primavera, que começou em 22 de setembro. Segundo o Inmet, o fenômeno apresenta riscos à saúde.

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Outras regiões do país também deverão registrar temperaturas elevadas nos próximos dias, mas não estão incluídas no aviso porque a previsão não atende simultaneamente aos critérios de intensidade e persistência necessários para caracterizar o evento.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves 

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Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 24/09/2026 15:54 / atualizado em 24/09/2026 16:00
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