Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (24/9), cinco loterias: os concursos nº 3062 da Mega-Sena; o nº 3788 da Lotofácil; o nº 7126 da Quina; o nº 2446 da Timemania e o nº 1306 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 37.003.429,61, teve as seguintes dezenas sorteadas: 11-38-18-17-05-09.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5.000.000,00, para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 12-05-21-24-01-20-09-07-22-08-04-16-18-23-17.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8.067.154,01, teve os seguintes números sorteados: 58-70-34-21-69.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 16.000.000,00, apresentou o seguinte resultado: 44-14-39-30-76-52-18. O time do coração é o CRB de Alagoas.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 250.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: XXXXXX. O mês da sorte é XXXXX.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





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