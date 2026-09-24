Educação e informação: MPF incentiva combate à desinformação

Evento contra a propagação de Fake News realizado pelo MPF - (crédito: Tiago de Souza/Reprodução/Site do MPF)

Muitas vezes, os jovens são os olhos céticos dos conteúdos digitais que circulam pela família. Pensando nisso e nas eleições, o Ministério Público Federal (MPF), reuniu mais de 100 estudantes do ensino médio, nesta quarta-feira (23/9) para falar sobre os riscos e ensinar a combater às desinformações.

Com o objetivo de fortalecer e contribuir na formação de jovens mais conscientes e críticos, a palestra “Na Dúvida, Manda a Real” mostrou aos alunos como identificar fake news, alertou sobre os impactos da desinformação na democracia e relembrou a importância de adotar o hábito de verificar os conteúdos antes de compartilhá-los.

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No contexto das Eleições Gerais de 2026, a atividade mostrou aos futuros eleitores formas de reconhecer conteúdos enganosos relacionados às eleições e meio de denunciá-los. Sistemas como o Siade ( Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral) e o aplicativo Pardal, os dois do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), servem para comunicar irregularidades nas campanhas. A iniciativa também apresentou o papel do Ministério Público Eleitoral na fiscalização do processo eleitoral.

Em nota divulgada pelo MPF, a subsecretaria de Relações Institucionais, Thalissa Leão, comentou sobre a importância de levar a discussão sobre a desinformação para as sala de aula.

“ A desinformação está cada vez mais presente no cotidiano e nas discussões que circulam na sociedade. Levar esse assunto para as escolas permite ao Ministério Público dialogar diretamente com os jovens e contribuir para que desenvolvam uma postura mais crítica diante dos conteúdos que acessam nas redes sociais e compartilham”, disse Thalissa Leão.

Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.