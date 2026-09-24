InícioBrasil
JOÃO PESSOA

Susto em João Pessoa: avião de pequeno porte faz pouso forçado

Aeronave pousou em área de mata perto do Aeroporto Castro Pinto; apesar do susto, ninguém que estava a bordo precisou de atendimento médico

Susto na Grande João Pessoa: avião de pequeno porte faz pouso forçado - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )
Susto na Grande João Pessoa: avião de pequeno porte faz pouso forçado - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Uma aeronave de pequeno porte fez um pouso forçado na tarde desta quinta-feira (24/9), em uma área de mata de Santa Rita, na Grande João Pessoa. Ainda não há informações sobre quantas pessoas estavam a bordo, mas, até o momento, não há registro de feridos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo informações do g1, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30 para atender a ocorrência nas proximidades do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto. O avião pousou em uma região de mata próxima a um viaduto, no bairro Tibiri. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

  • Vídeo: Piloto faz pouso forçado em rodovia de Santa Catarina

  • Avião enfrenta problemas para pousar em SP

  • Jatinho com pneu furado faz pouso de emergência em aeroporto do interior de SP

A corporação também informou que não houve incêndio na aeronave. As pessoas que estavam no interior do avião não necessitaram de atendimento médico.

O Correio tenta contato com a corporação, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno. 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 24/09/2026 16:51
x