Susto em João Pessoa: avião de pequeno porte faz pouso forçado

Uma aeronave de pequeno porte fez um pouso forçado na tarde desta quinta-feira (24/9), em uma área de mata de Santa Rita, na Grande João Pessoa. Ainda não há informações sobre quantas pessoas estavam a bordo, mas, até o momento, não há registro de feridos.
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Segundo informações do g1, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30 para atender a ocorrência nas proximidades do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto. O avião pousou em uma região de mata próxima a um viaduto, no bairro Tibiri.
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A corporação também informou que não houve incêndio na aeronave. As pessoas que estavam no interior do avião não necessitaram de atendimento médico.
O Correio tenta contato com a corporação, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno.
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