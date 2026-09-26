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Tragédias

Foto com Rick e Amilton Filho emociona internautas nas redes sociais

Cantor e deputado morreram em intervalo de poucos dias. Usuários comentam triste coincidência

Na imagem, Rick aparece junto ao companheiro de palco Renner e ao deputado estadual Amilton Filho - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Na imagem, Rick aparece junto ao companheiro de palco Renner e ao deputado estadual Amilton Filho - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma imagem publicada nas redes sociais pelo prefeito de São Francisco de Goiás, Cleuton Gomes (União), na última terça-feira (22/9), comoveu os internautas. Na foto, aparecem o deputado estadual Amilton Filho (MDB) e o cantor Rick, da dupla com Renner. Ambos morreram com poucos dias de diferença.

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A imagem foi compartilhada no dia em que o helicóptero em que Rick estava foi encontrado pela Força Aérea Brasileira (FAB), na serra catarinense. O cantor e outros quatro ocupantes da aeronave morreram no acidente. 

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Neste sábado (26), Amilton Filho retornava de uma agenda de campanha quando o veículo em que estava foi atingido por uma carreta, na BR-050, perto de Cristalina (GO). O parlamentar morreu no local.

Os dois aparecem em pontas opostas da fotografia nas redes sociais. Na publicação, Cleuton lamentava a morte de Rick e lembrava a passagem da dupla sertaneja por São Francisco de Goiás, em 2023.

“Que ironia do destino! Um em cada ponta da foto e os dois morrem em acidente”, observou uma usuária. 

“Duas vidas ceifadas tragicamente”, comentou outra internauta. 

Amilton tinha 41 anos e deixa esposa e dois filhos pequenos.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 26/09/2026 22:26
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