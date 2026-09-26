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Deputado estadual de Goiás Amilton Filho morre em acidente de carro

Amilton que estava em campanha de reeleição voltava de agenda quando veículo em que estava colidiu com carreta estacionada, na madrugada deste sábado

O deputado estadual Amilton Filho (MDB), de 41 anos, morreu na madrugada deste sábado (26/9 - (crédito: Reprodução/Alego)
O deputado estadual Amilton Filho (MDB), de 41 anos, morreu na madrugada deste sábado (26/9 - (crédito: Reprodução/Alego)

O deputado estadual Amilton Filho (MDB), de 41 anos, morreu na madrugada deste sábado (26/9) em um acidente de carro na cidade goiana de Cristalina. Segundo a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o carro em que o deputado estava colidiu com uma carreta estacionada por volta da 1h da manhã, na BR-050. 

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Amilton estava em campanha de reeleição e voltava de uma agenda em Anápolis, sua cidade natal. O parlamentar planejava dar sequência às agendas eleitorais em Cristalina. Com ele no veículo, estavam o motorista e um videomaker, que foram encaminhados para o Hospital Municipal Chaud Salles. 

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), no local, as equipes encontraram o deputado preso às ferragens do automóvel, já sem sinais de vida. 

A Assembleia de Goiás decretou luto oficial de cinco dias pela morte do parlamentar. O candidato à Presidência e ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) cancelou todas as agendas de campanha previstas para esse sábado no estado. 

O velório do político ocorrerá em Anápolis, em horário ainda não definido. Amilton deixa esposa e dois filhos.


 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 26/09/2026 09:23 / atualizado em 26/09/2026 09:39
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