Deputado estadual de Goiás Amilton Filho morre em acidente de carro

O deputado estadual Amilton Filho (MDB), de 41 anos, morreu na madrugada deste sábado (26/9 - (crédito: Reprodução/Alego)

O deputado estadual Amilton Filho (MDB), de 41 anos, morreu na madrugada deste sábado (26/9) em um acidente de carro na cidade goiana de Cristalina. Segundo a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o carro em que o deputado estava colidiu com uma carreta estacionada por volta da 1h da manhã, na BR-050.

Amilton estava em campanha de reeleição e voltava de uma agenda em Anápolis, sua cidade natal. O parlamentar planejava dar sequência às agendas eleitorais em Cristalina. Com ele no veículo, estavam o motorista e um videomaker, que foram encaminhados para o Hospital Municipal Chaud Salles.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), no local, as equipes encontraram o deputado preso às ferragens do automóvel, já sem sinais de vida.

A Assembleia de Goiás decretou luto oficial de cinco dias pela morte do parlamentar. O candidato à Presidência e ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) cancelou todas as agendas de campanha previstas para esse sábado no estado.

O velório do político ocorrerá em Anápolis, em horário ainda não definido. Amilton deixa esposa e dois filhos.



