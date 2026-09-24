Renner fala após morte de Rick: "A saudade fica, mas o show não pode parar"

Cantor Rick estava sem Renner, parceiro de dupla, no helicóptero que caiu em SC - (crédito: Reprodução/Instagram)

Renner, da dupla com Rick, se pronunciou nas redes sociais na noite desta quinta-feira (24/9) sobre a morte do parceiro, vítima de uma queda de helicóptero na última segunda-feira (21/9). O cantor agradeceu as mensagens que recebeu nos últimos dias e afirmou que pretende continuar cantando.

No vídeo publicado no Instagram, Renner explicou que esperou alguns dias para falar publicamente por causa do momento de luto. Ele lembrou os 40 anos de convivência com Rick e admitiu que a perda ainda é difícil de assimilar.

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"Só a gente que está na pele, próximos assim, sente. Afinal de contas, foram 40 anos de convivência, de suor, muita luta, então não é fácil", disse.

Renner também agradeceu o apoio recebido desde a confirmação da morte do sertanejo. Segundo ele, foram milhões de mensagens enviadas por fãs do Brasil e de outros países. 'Esse carinho, como eu sempre digo, não tem preço. Levanta a gente, conforta", afirmou. “A saudade vai ficar”.

Apesar da perda, o cantor disse que pretende seguir nos palcos. "Amo vocês. O show não pode parar, a gente vai continuar cantando", declarou.

Renner ainda falou sobre a fé neste momento de luto. "Estou bem, estou forte no Senhor Jesus e só me resta agradecer a vocês", afirmou.

Assista:

Despedida de Rick

O pronunciamento foi publicado horas depois do velório de Rick, realizado nesta quinta-feira. Familiares, amigos e fãs se reuniram para a despedida do cantor.

Rick morreu na segunda-feira (21/9), após o helicóptero em que estava cair na Serra Catarinense. A aeronave havia decolado de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, com destino a São Joaquim.

As buscas mobilizaram equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina que só encontraram o helicóptero e os corpos na terça-feira (22/9). O empresário Bruno Avelar também estava na aeronave.