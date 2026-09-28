TJSP torna réu advogado que ameaçou juiz que prendeu Deolane

Defensor é acusado de coagir magistrado responsável por decisões de repercussão, como o caso Deolane - (crédito: Reprodução internet)

A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra o advogado Marcos Roberto Cebola e Silva, acusado pelo Ministério Público de tentar intimidar um juiz durante uma audiência que discutia pedidos de prisão preventiva de investigados por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Com a decisão, tomada em 22 de setembro, ele passa a responder por coação no curso do processo.

O episódio ocorreu durante uma sessão remota conduzida pelo juiz Deyvison Heberth dos Reis. Entre as pessoas alcançadas pelos pedidos analisados estava uma cliente do advogado. Segundo a acusação, Cebola buscou pressionar o magistrado para que as prisões fossem revistas.

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A audiência estava sendo gravada. Em determinado momento, ao se dirigir ao juiz, o advogado fez referência ao "Elísio", expressão que depois explicou significar paraíso.



"Diante do que se apurou hoje, com a devida vênia, pela graça de Deus, sob a proteção de Deus, se o senhor não revogar essas prisões, eu temo o senhor não adentrar ao 'Elísio'"

Para o Ministério Público, a fala teve caráter de ameaça e integrou uma conduta que se tornou mais hostil ao longo da sessão. A denúncia também menciona que o advogado teria citado o ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros em uma emboscada em Praia Grande e conhecido pela atuação em operações contra o PCC.

Na avaliação dos promotores, as manifestações tinham como objetivo interferir na decisão judicial e beneficiar os investigados alcançados pelas prisões preventivas.

"O denunciado pretendia constranger o magistrado a reconsiderar as prisões preventivas e determinar a soltura de sua cliente e dos demais acusados, favorecendo-lhes interesse processsual"

O advogado negou ter ameaçado o juiz. Ao explicar a declaração, afirmou que "todo mundo vai morrer um dia". Reis, por sua vez, disse que nunca havia ouvido manifestação semelhante ao longo de duas décadas de atuação, inclusive em processos envolvendo integrantes do PCC.

Medidas cautelares

Com o recebimento da denúncia, Cebola também ficou sujeito a restrições enquanto o processo tramita. Ele não pode manter contato com o magistrado nem se aproximar dele e está impedido de utilizar redes sociais ou outros meios eletrônicos para fazer ameaças contra Reis. O advogado também deverá informar eventuais mudanças de endereço à Justiça.

O juiz que conduziu a audiência também atuou em outro processo de repercussão envolvendo a influenciadora Deolane Bezerra. Em junho deste ano, Reis tornou réus Deolane, Marcos Herbas Camacho e familiares dele por organização criminosa e lavagem de dinheiro.