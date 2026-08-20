Operação Vérnix: entenda as investigações contra Deolane Bezerra

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, presa desde 21 de maio no âmbito da Operação Vérnix, teve dois veículos de luxo apreendidos em uma nova fase das investigações.
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A ação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os bens apreendidos pelas autoridades estão uma Lamborghini Urus Performante, avaliada em quase R$ 4 milhões, e uma Mercedes-Benz GLC 300, avaliada em mais de R$ 400 mil.
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Histórico e investigaçõesEsta não é a primeira vez que a advogada figura em investigações policiais. Em setembro de 2024, Deolane foi detida temporariamente na Operação Integration, que apurava a atuação de influenciadores digitais na divulgação e movimentação de jogos de azar ilegais.
As investigações da Operação Vérnix, por sua vez, tiveram origem em manuscritos e bilhetes apreendidos em 2019 na Penitenciária de Presidente Venceslau. Conforme dados do Ministério Público, a apuração identificou movimentações atípicas e uma evolução patrimonial estimada em R$ 140 milhões ligada às empresas da influenciadora.
A defesa de Deolane Bezerra nega integralmente as acusações e sustenta a inocência de sua cliente. Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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