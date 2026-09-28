Capitão de cabotagem morre após parada cardiorrespiratória em Goiânia

Capitão de cabotagem morre após passar mal antes de almoço em Goiás - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O capitão de cabotagem Iran Peixoto Martins Costa morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em Goiânia. Segundo informações divulgadas pela família nas redes sociais e obtidas pelo g1, a causa da morte ainda não foi identificada.

Iran estava com amigos quando começou a passar mal, por volta das 14h. Ao portal, um amigo que estava com ele e preferiu não se identificar contou que o grupo havia saído para almoçar, mas Iran apresentou os primeiros sinais de mal-estar antes de comer. “Foi horrível, nunca tinha passado por isso. Ainda mais com uma pessoa que era tão meu amigo”, relatou.

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O corpo de Iran será velado na manhã desta segunda-feira (28/9), no Cemitério Vale do Cerrado, na GO-060, em Goiânia. O sepultamento está marcado para as 17h30, no mesmo local.

Iran morava em Goiânia e trabalhava em alto-mar como capitão de cabotagem. Ele era oficial da Marinha Mercante e tinha habilitação para comandar embarcações utilizadas no transporte de cargas e passageiros.

Segundo a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem (ABAC), o mestre de cabotagem exerce, na prática, a função de comandante da embarcação e é responsável pela gestão de uma unidade móvel que pode transportar grandes volumes de mercadorias.