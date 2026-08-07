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Sinistro de trânsito GO-010

Falha nos freios pode ter provocado tragédia na GO-010, diz dono da carreta

Proprietário da carreta afirmou que mangueira do sistema de freio a ar estava rompida. Rodrigo Fernandes do Santos, motorista, e Anderson Oliveira da Silva, carona, morreram na hora

A carreta transportava areia e havia saído de Silvânia (GO) com destino ao Gama, no Distrito Federal - (crédito: Foto; Davi Pereira/D.A/C.B press)
A carreta transportava areia e havia saído de Silvânia (GO) com destino ao Gama, no Distrito Federal - (crédito: Foto; Davi Pereira/D.A/C.B press)

Uma possível falha no sistema de freios da carreta pode ter contribuído para o grave acidente que deixou seis mortos na GO-010, nesta sexta-feira (7/8). O proprietário do veículo, que esteve no local após a colisão e preferiu não se identificar, afirmou que uma mangueira do sistema de freio a ar estava rompida. Para ele, o problema pode ter feito a carreta perder os freios.

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A carreta transportava areia e havia saído de Silvânia (GO) com destino ao Gama, no Distrito Federal. O veículo era conduzido por Rodrigo Fernandes do Santos, de 30 anos, morador de Alexânia (GO). Ele deu carona para o amigo Anderson Oliveira da Silva, 47, morador de Luziânia (GO). Ambos morreram no local.

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A informação sobre falha nos freios, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades e deverá ser analisada durante a investigação sobre as causas do sinistro de trânsito. 

A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO). O ônibus seguia com destino a Uberlândia (MG). 

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 07/08/2026 18:36 / atualizado em 07/08/2026 19:41
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