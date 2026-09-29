Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 75 milhões para o próximo sorteio

O prêmio da Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 75 milhões no próximo concurso. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.064, sorteado na noite desta terça-feira (29), em São Paulo, que tinha um prêmio de R$ 49,5 milhões.

Os números sorteados foram: 04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48.

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Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, outras apostas foram premiadas. Na quina, com cinco acertos, 82 apostas ganharam R$ 24.039,44 cada. Já na quadra, 4.467 jogos acertaram quatro números e receberam R$ 727,39 cada um.

Como apostar na Mega-Sena

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6. Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país ou pela internet, por meio do site e do aplicativo Loterias Caixa, disponíveis para smartphones e computadores.

As apostas são aceitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Para os bolões digitais, o prazo se estende até as 20h30, com compra exclusiva pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

O pagamento online pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. A participação é restrita a maiores de 18 anos. Os sorteios da Mega ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e domingos.

Qual a chance de ganhar?

A probabilidade de ganhar o prêmio principal varia conforme o número de dezenas jogadas. Para uma aposta simples de seis números, que custa R$ 6, a chance de acertar é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas, o limite máximo, o valor do jogo sobe para R$ 232.560,00. Nesse caso, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário aumenta para 1 em 1.292.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.