A história da lei que declarou Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil

A imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, tem sua importância legal e cultural discutida em decisões do STF - (crédito: Divulgação/Canção Nova)

Uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre publicações envolvendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida reacendeu o debate sobre o papel da santa como símbolo nacional. O que muitos não sabem é que o título de Padroeira do Brasil foi oficializado por uma lei federal sancionada em 1980, um marco que consolidou sua importância para além do campo religioso.

Trata-se da Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980, sancionada pelo então presidente João Figueiredo. A sanção ocorreu coincidentemente no início da primeira visita do papa João Paulo II ao país. O texto da lei é curto e direto: em seu artigo primeiro, declara oficialmente o dia 12 de outubro como feriado nacional e consagra a data para o culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, reconhecida como a padroeira do Brasil.

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A medida foi um passo importante para formalizar uma devoção popular que já existia há mais de dois séculos, desde que a imagem da santa foi encontrada por pescadores no rio Paraíba do Sul, em 1717. Vale lembrar que, em 1930, o Papa Pio XI já havia proclamado Nossa Senhora Aparecida como Rainha e Padroeira do Brasil, mas a lei de 1980 conferiu o reconhecimento civil a este título.

O papel do Estado na proteção religiosa

A legislação não interfere no caráter laico do Estado brasileiro. Na prática, o governo reconheceu um símbolo cultural e histórico já consolidado na sociedade. A devoção a Nossa Senhora Aparecida representa uma das mais importantes manifestações da fé popular no Brasil, unindo diferentes regiões e classes sociais.

Dessa forma, a lei atua como um mecanismo de proteção ao patrimônio histórico e cultural imaterial do país, garantindo que a data e o título sejam respeitados em âmbito nacional. O Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, é um reflexo dessa relevância, sendo um dos maiores santuários marianos do mundo e um dos principais destinos de peregrinação religiosa.

Decisões judiciais recentes, como a do ministro do STF Flávio Dino que analisou a remoção de publicações ofensivas à imagem da santa, reforçam a complexidade do tema. Elas abordam o delicado equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção de figuras religiosas que possuem status de símbolo nacional, um debate que continua relevante e mostra como a lei de 1980 ainda reverbera nos dias atuais.

O feriado de 12 de outubro, portanto, vai além da celebração religiosa para muitos brasileiros. A data se estabeleceu no calendário oficial como um dia de reconhecimento de um ícone que integra a identidade cultural do Brasil, celebrado anualmente por milhões de fiéis e reconhecido pelo Estado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.