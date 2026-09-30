PF indicia João Mansur, ex-dono da gestora Reag, por organização criminosa

A Polícia Federal indiciou, nesta quarta-feira (30), João Carlos Mansur, ex-dono da gestora Reag. Ele é acusado de organização criminosa e lavagem de dinheiro no inquérito sobre o esquema de fraudes tributárias no setor de combustíveis. Ele é investigado na Operação Quasar, que apura o uso de fundos de investimentos e fintechs para lavar dinheiro. Também é alvo da Operação Compliance Zero, que apura fraudes no Banco Master.



De acordo com as investigações, o esquema envolve empresas ligadas a Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo. A Quasar aponta o uso da estrutura de fundos e contas bolsões em fintechs para lavar dinheiro e ocultar o patrimônio de Beto Louco e Primo. No entanto, ambos não foram indiciados neste inquérito. As informações foram reveladas pelo Uol e confirmadas pelo Correio.



No relatório enviado à Justiça, a PF afirma que Mansur "concebeu o desenho das operações" que foram colocadas em prática para devolver ao Sistema Financeiro Nacional o dinheiro proveniente da sonegação fiscal e outros crimes praticados pelo grupo de Beto Louco.

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O relatório policial apontam que foram encontradas provas robustas para caracterizar atividade criminosa. "A materialidade encontra-se demonstrada por prova documental produzida pelos próprios investigados — mensagens, contratos, regulamentos publicados, planilhas de controle interno e manuais operacionais —, corroborada por prova pericial contábil-financeira e confirmada, quanto a datas e valores, pelos extratos bancários obtidos mediante afastamento judicial de sigilo", diz a PF ao concluir o caso.