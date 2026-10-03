Datafolha divulga última pesquisa presidencial antes do 1º turno

O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026, foi realizado presencialmente com 4.006 eleitores. - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Datafolha divulga no sábado (3/10) a última pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4/10). O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026, foi realizado presencialmente com 4.006 eleitores.

A pesquisa terá margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. As entrevistas serão realizadas no próprio sábado, véspera da votação.

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O levantamento faz parte da reta final de pesquisas do Datafolha antes do primeiro turno. O instituto também tem uma pesquisa prevista para quinta-feira (1º), registrada sob o número BR-08039/2026, com 2.506 entrevistados. Essa rodada será divulgada no mesmo dia do debate entre os candidatos à Presidência na TV Globo.

A pesquisa de sábado vai medir as intenções de voto espontânea e estimulada para presidente. O questionário também inclui perguntas sobre rejeição aos candidatos, grau de decisão do eleitor e possibilidade de mudança de voto.

O Datafolha ainda testará cenários de segundo turno entre os principais candidatos. A pesquisa terá abrangência nacional e será realizada em pontos de fluxo populacional.

Os números das pesquisas representam o cenário encontrado durante o período de entrevistas e não constituem uma previsão do resultado das urnas.

As pesquisas eleitorais precisam ser registradas previamente na Justiça Eleitoral para que possam ser divulgadas. O registro reúne informações como contratantes, período de realização, número de entrevistados, metodologia e margem de erro. Com as duas rodadas previstas para quinta e sábado, o Datafolha terá novas medições da disputa presidencial nos últimos dias antes do primeiro turno.