Lula cancela agenda em Juiz de Fora após mau tempo

Apesar da ausência de Lula, o ato político está mantido, com a participação das candidaturas majoritárias da aliança. - (crédito: Reprodução/Youtube Normose)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, não participará da caminhada prevista para esta quarta-feira (30/9), em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo a campanha do petista, as condições meteorológicas impediram que houvesse condições de segurança para a decolagem do helicóptero no Aeroporto da Zona da Mata.

Apesar da ausência de Lula, o ato político está mantido, com a participação das candidaturas majoritárias da aliança. A concentração estava marcada para as 14h, na Avenida Francisco Bernardino, sob o Viaduto Roza Cabinda, no Centro de Juiz de Fora. A caminhada estava prevista para começar às 16h.

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Estão previstas as presenças de Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas Gerais, e das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL), além de apoiadores e outras lideranças políticas.

O presidente não participará do debate entre os candidatos à Presidência promovido pela TV Globo nesta quinta-feira (1º). A assessoria do petista comunicou à emissora, nesta quarta-feira (30/9), que ele não estará no encontro.