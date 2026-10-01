Foragido, Allan dos Santos ataca bispos da CNBB: "Bando de..."

Allan dos Santos é considerado foragido pela Justiça brasileira e atualmente vive nos Estados Unidos - (crédito: Reprodução/YouTube/Conversa Timeline)

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que vive nos Estados Unidos e é considerado foragido pela Justiça brasileira, publicou um vídeo com ataques à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Dom Vicente de Paula Ferreira, bispo de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Durante a gravação, ele recorreu a palavrões, insultos homofóbicos e referências de teor sexual contra integrantes da entidade religiosa.

Allan, aliado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), reagia a uma manifestação de Dom Vicente publicada em 28 de setembro. No texto, o bispo respondeu a críticas feitas por Flávio Bolsonaro à CNBB, relembrou ataques de Jair Bolsonaro à conferência e afirmou que bispos foram vigiados durante o governo do ex-presidente.

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Ao iniciar a leitura da publicação, Allan atacou diretamente o religioso. “Tá aqui essa besta fera, chamado Dom Vicente Ferreira”. Na sequência, o blogueiro concordou com uma declaração anterior de Jair Bolsonaro sobre a CNBB e reforçou as críticas à instituição.

“O pai disse que a CNBB é parte podre da igreja católica e é mesmo, tá? E é mesmo.”



Ataques também foram dirigidos à CNBB

O vídeo prosseguiu com novas ofensas enquanto Allan comentava a resposta de Dom Vicente às acusações feitas por Flávio Bolsonaro. O blogueiro também concordou com a afirmação de que integrantes da entidade teriam ajudado na circulação de notícias falsas, sem apresentar provas no trecho divulgado.

“Agora o filho declara que ajudamos a divulgar fake news e essa é verdade, que vocês ajudaram mesmo”

Depois de repetir a expressão usada por Dom Vicente, “Valei-nos, Mãe Aparecida”, Allan passou a direcionar insultos de caráter homofóbico e sexual ao bispo.

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“Você tinha que limpar sua boca, porque eu nem sei se tem excremento na sua boca. Porque esperma pode ter, porque são viad****, tá?”

As ofensas foram então ampliadas aos demais integrantes da conferência episcopal.

“Esses bispos todos são um bando de viad*****, filhos da pu**. Um por um deles”

Durante a transmissão, também apareceu na tela uma mensagem atribuída ao perfil de Allan com novos ataques a Dom Vicente. O texto classificava o bispo como: “Cloaca de Satanás, mentiroso e maldito”. A publicação também determinava que o religioso se calasse.