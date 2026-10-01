USP mantém 2° lugar em ranking de melhores universidades da América Latina

A Universidade de São Paulo (USP) se manteve na posição de 2° melhor faculdade da América Latina no ranking internacional da QS Quacquarelli Symonds, empresa de análise do ensino superior. A lista divulgada nesta quinta-feira (1º/10) mostra que a Pontifica Universidad Católica do Chile (UC) permanece na primeira colocação.
O Brasil é o país com o maior número de instituições de ensino superior top 10 no ranking. Além do USP, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) também aparecem entre as 10 melhores, em 3°, 5° e 6° lugares, respectivamente.
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Segundo a análise internacional, a USP lidera em três indicadores: rede de pesquisa internacional, artigos por corpo docente e impacto na web, além de também ter alcançado a nota máxima em reputação acadêmica e junto a empregadores.
Nesta 16° edição, o ranking avaliou e classificou 517 instituições de 27 países da América Latina, tendo o Brasil como o país mais representado no ranking deste ano, com 137 universidades ranqueadas no total. Em seguida vem a Colômbia, com 70 universidades, e o México com 69.
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