Onça-pintada Guardião se torna a mais velha do mundo aos 25 anos

Guardião, a onça-pintada do zoológico do CIGS, é reconhecida como a mais velha do mundo em cativeiro com 25 anos de idade - (crédito: Divulgação/Exército)

A onça-pintada Guardião, que vive no zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), em Manaus, foi reconhecida como a mais velha do mundo em cativeiro. O animal atingiu 25 anos e 90 dias em 9 de junho, garantindo o registro no Guinness World Records.

Segundo o Exército Brasileiro, responsável pelo CIGS, a longevidade de Guardião é uma façanha, já que a expectativa de vida da espécie varia de 10 a 15 anos. O felino macho nasceu em março de 2001, no município de Tabatinga (AM), e chegou ao zoológico em 7 de agosto de 2007.

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Rotina de cuidados especiais

A idade avançada do animal é atribuída a um manejo individualizado, que considera suas características de idoso. Uma equipe multidisciplinar, composta por veterinários, bióloga e tratadores, cuida de sua saúde e bem-estar.

A alimentação de Guardião é planejada e adaptada devido ao desgaste natural de sua dentição. O animal também recebe suplementos para a proteção das articulações e passa por acompanhamento veterinário periódico.

Para minimizar riscos, a equipe realiza parte das avaliações sem a necessidade de contenção química. Apesar dos 25 anos, Guardião é considerado saudável e mantém comportamentos típicos da espécie, como caminhar pelo recinto, nadar e usar estruturas elevadas.

Para o Exército, a conquista transforma a onça-pintada em um símbolo do zoológico do CIGS e da fauna amazônica, evidenciando o compromisso da instituição com a preservação ambiental e a proteção da biodiversidade.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.