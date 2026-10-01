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JOGATINA PROIBIDA

Telegram derruba canais de influenciadores de apostas; tipsters mudam nomes

Ação segue recomendação do Ministério da Justiça e remove perfis com mais de 964 mil membros; donos de outros canais com medo começam a apagar o histórico de publicações

A mensagem de canal indisponível em um perfil do Telegram reflete a remoção de conteúdos relacionados a apostas on-line pelo aplicativo - (crédito: Reprodução/Telegram)
A mensagem de canal indisponível em um perfil do Telegram reflete a remoção de conteúdos relacionados a apostas on-line pelo aplicativo - (crédito: Reprodução/Telegram)

O Telegram iniciou a remoção de 112 canais e perfis que divulgam apostas e jogos de cassino virtuais. Juntos, os canais somavam 964,7 mil membros. A ação do aplicativo de mensagens atende a uma recomendação do Ministério da Justiça.

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A medida foi tomada após a publicação de uma medida provisória que proíbe o funcionamento das bets no Brasil. Esta é a primeira ação do tipo movida pelo ministério desde que o governo Lula editou a MP, na sexta-feira (25/9), que tornou ilegais as bets e os cassinos on-line no país.

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Com a derrubada dos canais, o tema ganhou repercussão nas redes sociais. Donos de perfis que não foram incluídos na primeira lista do ministério começaram a apagar o histórico de publicações. É o caso dos canais JMV, que antes se chamava JMV Tips Free; Leozin; Ortega; e Canal do MD. O dono de um dos canais pede, inclusive, para passar a ser seguido no Instagram.

Canal do MD: "Tive que apagar tudo. Censura tá forte"
Canal do MD: "Tive que apagar tudo. Censura tá forte" (foto: Reprodução/Telegram)

Canal JMV, que antes se chamava JMV Tips Free, pede para os seguidores passarem a segui-lo no Instagram
Canal JMV, que antes se chamava JMV Tips Free, pede para os seguidores passarem a segui-lo no Instagram (foto: Reprodução/Telegram)

Antes da nova MP, o ministério já realizava ações para remover sites e perfis em redes sociais que hospedavam ou divulgavam jogos e bets sem autorização para funcionar no Brasil. A tendência é que esse tipo de medida se torne mais frequente com a nova legislação, que tornou ilegal qualquer tipo de aposta on-line.

Saiba Mais

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

  • A mensagem de canal indisponível em um perfil do Telegram reflete a remoção de conteúdos relacionados a apostas on-line pelo aplicativo
    A mensagem de canal indisponível em um perfil do Telegram reflete a remoção de conteúdos relacionados a apostas on-line pelo aplicativo Foto: Reprodução/Telegram
  • Canal JMV, que antes se chamava JMV Tips Free, pede para os seguidores passarem a segui-lo no Instagram
    Canal JMV, que antes se chamava JMV Tips Free, pede para os seguidores passarem a segui-lo no Instagram Foto: Reprodução/Telegram
  • Canal do MD:
    Canal do MD: "Tive que apagar tudo. Censura tá forte" Foto: Reprodução/Telegram
  • pessoa com celular
    pessoa com celular Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/10/2026 17:39 / atualizado em 01/10/2026 19:13
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