Telegram derruba canais de influenciadores de apostas; tipsters mudam nomes

O Telegram iniciou a remoção de 112 canais e perfis que divulgam apostas e jogos de cassino virtuais. Juntos, os canais somavam 964,7 mil membros. A ação do aplicativo de mensagens atende a uma recomendação do Ministério da Justiça.
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Mais um canal caiu:
Cabreloa foi de base ????
Fique por dentro das notícias que importam para você!— Nati Ambas ???? (@NatiAmbas) October 1, 2026
A medida foi tomada após a publicação de uma medida provisória que proíbe o funcionamento das bets no Brasil. Esta é a primeira ação do tipo movida pelo ministério desde que o governo Lula editou a MP, na sexta-feira (25/9), que tornou ilegais as bets e os cassinos on-line no país.
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Com a derrubada dos canais, o tema ganhou repercussão nas redes sociais. Donos de perfis que não foram incluídos na primeira lista do ministério começaram a apagar o histórico de publicações. É o caso dos canais JMV, que antes se chamava JMV Tips Free; Leozin; Ortega; e Canal do MD. O dono de um dos canais pede, inclusive, para passar a ser seguido no Instagram.
Antes da nova MP, o ministério já realizava ações para remover sites e perfis em redes sociais que hospedavam ou divulgavam jogos e bets sem autorização para funcionar no Brasil. A tendência é que esse tipo de medida se torne mais frequente com a nova legislação, que tornou ilegal qualquer tipo de aposta on-line.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.