Personalidades repercutem e homenageiam Lito Sousa, morto aos 59 anos

Personalidades e diversas pessoas foram às redes sociais, no final da tarde desta quinta-feira (1º/10), para prestar condolências e homenagens à Lito Sousa, piloto de avião, especialista em aviação e criador do canal 'Aviões e Músicas', morto na mesma data. A morte foi confimada pela esposa, Mila Seidl, por meio das redes sociais.

Na própria publicação do anúncio da morte, muitos deixaram palavras de conforto e homenagem. Exemplos são o youtuber e influenciador Igor Cavalari, o Igão do Podpah; os jornalistas esportivos Bruno Formiga, Bruno Vicari e Ubiratan Leal; a artista Sophia Valverde; os influenciadores de viagens Paulinha e Breno, do 'Viajantes Profissionais'; o comediante Marcos Castro; o apresentador e influenciador Luciano Tigre; o influenciador Eduardo Zanqueta, o Zanq; e a atriz Monica Iozzi.

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Também deixaram homenagems o cantor Gustavo Mioto; o apresentador João Silva; a influencier Patrícia Pam; a apresentadora Bia Bonemer; a apresentadora Mariana Kupfer; a jogadora de vôlei Jaqueline; e a influencer Rafa Kalimann.

O Palmeiras, time pelo qual Lito torcida, também fez uma publicação especial em homenagem ao influencer e piloto. Na legenda, escreveu "obrigado, Lito, pelo amor incondicional ao Verdão e pelo exemplo de perseverança que nos deixou. Siga torcendo por nós aí de cima".

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Luta contra doença rara durou dois meses

Lito Sousa lutava contra a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara, desde o fim de agosto. À época, a esposa do influencer realizou apelos públicos por intervenção do Ministério da Saúde no tratamento do marido, assim como pela intervenção de instituições especialistas em tratementos do gênero pela inclusão em estudos para o cuidado contra a condição. No mês anterior, em julho, inclusive, ele havia sido diagnosticado com câncer de próstata.

Meses depois, foi aceito e incluído em fase inicial de triagem do estudo clínico PRiSM, coordenado pela Universidade de Harvard e pelo Broad Institute e pela Universidade de Massachusetts. Durante o processo, chegou a perder os movimentos do corpo. Depois de tudo, não resistiu. Ele estava em casa, durante o tratamento contrana região de Guarulhos (SP), sob cuidados paliativos e com assistência de home care.





