Veja o que disse a esposa de Lito Sousa em vídeo de despedida

Lito morreu após uma curta batalha com a doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mila Seidl, esposa do influenciador Lito Sousa, morto nesta quinta-feira (1/10), publicou um vídeo nas redes sociais onde se despede do marido. “Foi uma honra ter viajado com você”, escreveu na publicação. No vídeo, Mila relembra a trajetória do casal e momentos em família, com o filho Malone, de 7 anos.

“Por mais de quinze anos, vocês conheceram o Lito do Aviões e Músicas. Eu conheci o Lito pai do Malone”, declara. “O meu marido. O filho de Terezinha e Sebastião. Irmão de cinco. Amigo leal. Homem trabalhador e o ser humano mais íntegro que eu já conheci”.

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Mila falou sobre a trajetória do aviador, desde a infância em Santos, marcada pela paixão por aeronaves que levou ao encontro entre os dois. Segundo ela, foi Lito quem a fez perder o medo de voar.

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“Começamos com nada. Comemos pizza no chão da sala. Construímos tijolo por tijolo o Aviões e Músicas, o Lito Group. Tantos sonhos, tantas histórias. Mas o nosso maior feito foi o nosso filho Malone”, declara emocionada ao relembrar a união do casal.

Lito morreu após uma curta batalha com a doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara. Após o diagnóstico, em agosto, a enfermidade progrediu rapidamente e o aviador perdeu os movimentos do corpo. Ele chegou a receber o medicamento experimental ALN-6457 mas o fármaco não apresentou melhoras na condição.

“Eu não sei explicar a sua partida. Talvez ninguém saiba. Mas olhando para a vida que você viveu, eu sei que você cumpriu a sua missão. O Brasil inteiro te ama porque você deixou muita gente mais segura para seguir viagem”, afirma Mila.