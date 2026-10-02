Morre a influenciadora Fernanda Fialho, aos 29 anos

Fernanda foi diagnosticada com autismo logo após a filha, de cinco anos - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Morreu, nesta sexta-feira (2/10), a influenciadora Fernanda Fialho, de 29 anos. Criadora da página @paraquetabu, ela ficou conhecida por relatar o cotidiano como pessoa autista, passando por temas como maternidade atípica, saúde mental e diversidade. A causa da morte não foi divulgada.

Fernanda era autista nível dois de suporte e mãe de Ana Laura, de cinco anos de idade, também diagnosticada com autismo. A criadora de conteúdo descobriu a própria condição após o diagnóstico da filha. A experiência foi parar nas palestras e nos livros, com A história que meus pais não contariam – sobrevivendo sem o diagnóstico de autismo, publicado em 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Veja o que disse a esposa de Lito Sousa em vídeo de despedida



No perfil com mais de 160 mil seguidores, Fernanda Fialho falava abertamente sobre tratamentos para a saúde mental e as internações psiquiátricas pelas quais passou. No último vídeo publicado, ela falou sobre as dificuldades do suporte e supervisão enquanto pessoa neurodivergente.

“Uma autista e mãe de autista tentando sobreviver a vida adulta e compartilhando a nossa rotina tipicamente atípica”, resumia o perfil. Seguidores e amigos deixaram homenagens nos comentários das publicações.